https://crimea.ria.ru/20220804/o-chem-budut-dogovarivatsya-v-sochi-putin-i-erdogan--eksperty-1124065909.html

О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперты

О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперты - РИА Новости Крым, 04.08.2022

О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперты

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящего саммита в Сочи обсудят широкий круг вопросов сотрудничества двух стран,... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T16:03

2022-08-04T16:03

2022-08-04T16:03

реджеп тайип эрдоган

владимир путин (политик)

политика

украина

сирия

экономика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящего саммита в Сочи обсудят широкий круг вопросов сотрудничества двух стран, одной из главных тем будет планируемая Анкарой военная спецоперация на севере Сирии. Такое мнение высказали эксперты – участники круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".По мнению эксперта, Эрдоган попытается получить какие-то уступки со стороны России или, по крайней мере, выйти на следующий уровень переговоров.Кроме того, полагает востоковед, будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, расширение расчетов в торговле в национальных валютах, поставок в Турцию российских энергоносителей, сотрудничества в сфере туризма и т.д.Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев также считает, что Сирия станет одной из ключевых тем саммита глав государств."Эрдоган очень хотел бы получить от России согласие на то, чтобы турецкие войска совместно с протурецкими вооруженными формированиями заняли Телль-Рифат и Манбидж (районы на севере Сирии – ред.). Насколько я понимаю, в Тегеране такое добро достигнуто не было. На мой взгляд, здесь Россия не пойдет навстречу Турции и такого согласия не даст. У меня нет ощущения, что Россия просто возьмет и согласится на это", – сказал политолог.При этом Евсеев отметил, что со стратегической точки зрения Турция выстраивает диалог с Россией с учетом изменения ситуации на Украине в ходе специальной военной операции.Он напомнил, что у Анкары были серьезные договоренности с Киевом по сотрудничеству в сфере производства авиационных двигателей на базе завода "Мотор Сич" в Запорожье."По некоторым данным, Запорожье может отойти от контроля Киева и в таком случае все договоренности по использованию этих двигателей для создания собственных вертолетов, например, работать не будут", – указал Евсеев.Также Турция планировала получить от Украины оставшиеся с советских времен военные технологии. Одним из основных центров, откуда Анкара могла бы их получать, является Харьков. Но этот город очень скоро может оказаться в окружении, что закроет вопрос по организации такого доступа, предположил аналитик.Кроме того, были очень большие планы по использованию конструкторского бюро "Южное" в Днепропетровске, но и этот город тоже может скоро выйти из-под контроля Киева."Получается, планы Турции по использованию украинских технологий в ОПК очень сильно меняются. Плюс возникает возможность того, что Украина потеряет выход к Черному морю. В этих условиях Турция, по-видимому, пытается договариваться с Россией с учетом такой перспективы", – добавил Евсеев.Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся 5 августа в Сочи. По информации пресс-службы Кремля, главы государств среди прочего обсудят совместные стратегические проекты в сфере энергетики.

https://crimea.ria.ru/20220519/erdogan-zayavil-o-nevozmozhnosti-turtsii-otkazatsya-ot-rossii-1123281584.html

https://crimea.ria.ru/20220714/turtsiya-saudovskaya-araviya-i-egipet-planiruyut-vstupit-v-briks-1123839265.html

https://crimea.ria.ru/20220801/rossiya-ne-budet-rabotat-s-nedruzhestvennymi-stranami-sebe-v-uscherb--putin-1124025542.html

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реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), политика, украина, сирия, экономика, мнения