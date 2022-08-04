https://crimea.ria.ru/20220804/mikhaylovskiy-teatr-otkryl-festival-opery-i-baleta-v-khersonese-1124058224.html

Михайловский театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе

Михайловский театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Михайловский театр открыл фестиваль оперы и балета в Херсонесе

Михайловский театр (Санкт-Петербург), впервые прибывший на гастроли в Крым, открыл VI Международный фестиваль оперы и балета в Севастополе на территории... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T09:27

2022-08-04T09:27

2022-08-04T09:27

культура

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Михайловский театр (Санкт-Петербург), впервые прибывший на гастроли в Крым, открыл VI Международный фестиваль оперы и балета в Севастополе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".Артисты представили балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", поставленный испанским хореографом Начо Дуато в сценографии иракского художника-постановщика Джаффара Чалаби.По словам солистки театра, исполнившей главную женскую роль, примы-балерины Михайловского театра Анастасии Соболевой, постановка относится скорее к современным танцам, нежели к неоклассике, и очень богата на режиссерские находки."Каждая музыкальная фраза заполнена хореографическим текстом, и если вы будете смотреть внимательно, то можете даже найти очевидные цитаты текста Шекспира, только в хореографическом исполнении", – рассказала Соболева.В паре с ней в роль влюбленного шекспировского героя вживался супруг Виктор Лебедев, который отметил, что вместе с Анастасией они почти всегда танцуют в паре, и для него это большое счастье."Любовь играть не надо, потому что любовь и так есть", – заметил он.Выступление прошло на открытой сцене у моря, на территории музея-заповедника Херсонес Таврический. По словам его директора Елены Морозовой, к событию готовились год.Кот Мостик в Международный день танца побыл артистом балета – фото >>"В Херсонесе Таврическом, конечно, очень много различных мероприятий, но фестиваль оперы и балета подготавливается нами с особым трепетом, потому что я знаю, что он любим не только севастопольцами и туристами, но и людьми, которые намеренно приезжают в Севастополь конкретно на этот фестиваль", – заметила Морозова.Еще один ответственный момент – сцена. Поскольку ее устанавливают на территории объекта культурного наследия, специалистами делается все, чтобы нагрузка была минимальной.Представитель организаторов гастролей Михайловского театра Наталья Попова отметила, что с появлением в городе Театра оперы и балета, который сейчас еще строится, этот фестиваль сохранит формат, но будет проходить уже "в новом прочтении и в новом здании".В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в комментарии РИА Новости Крым отметил, что Севастополь "обречен" на то, чтобы стать культурной столицей Юга России."Балет совершенно точно станет частью культурного кода, потому что один из самых величественных театров создается именно в Севастополе и по архитектуре, и по содержанию, и по уровню артистов, которые будут работать на сцене. <...> Поэтому. я считаю, что мы уже в этом смысле – в хорошем смысле, обречены на то, чтобы стать культурной столицей Юга России, и для Севастополя это очень новая и важная идентичность", – сказал он.Ранее художественный руководитель Михайловского театра и директор МХАТ Владимир Кехман рассказал РИА Новости Крым о том, каким видит в будущем Международный фестиваль оперы и балета в Севастополе и какой вклад в его развитие готов сделать театр, работающий под его началом.Фестиваль оперы и балета "Херсонес" в Севастополе проводится с 2017 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Серия показов балета "Ромео и Джульетта" в рамках фестиваля 2022 продлится до 7 августа.

https://crimea.ria.ru/20220728/zvezdy-mirovogo-baleta-v-antichnom-khersonese-chto-uvidyat-zriteli-1123990627.html

https://crimea.ria.ru/20220520/letayuschiy-teatr-i-zhivye-polotna-kakim-budet-novyy-muzey-v-sevastopole-1123286028.html

севастополь

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культура, севастополь