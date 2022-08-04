https://crimea.ria.ru/20220804/kakoy-produkt-vyzyvaet-golovnuyu-bol-1124063783.html
Какой продукт вызывает головную боль
Какой продукт вызывает головную боль - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Какой продукт вызывает головную боль
Переедание сыра может вызывать головные боль и тахикардию, сообщила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T21:23
2022-08-04T21:23
2022-08-04T21:23
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Переедание сыра может вызывать головные боль и тахикардию, сообщила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Сыр является источником кальция, белков и жиров. И помимо своих положительных и отрицательных свойств, он может вызывать зависимость у некоторых людей, заявила Павлова. Так, тирамин, содержащийся в зрелом сыре, может спровоцировать головную боль. Данное вещество содержится в сырах с плесенью, чеддере, пармезане и моцарелле. Помимо этого, оно встречается в красном вине, орехах, авокадо и маслинах. Учащенное сердцебиение, потливость, боль в груди, дрожь в конечностях – еще одни негативные последствия от переедания сыра, поделилась эксперт. Домашним животным вовсе не стоит давать данный продукт из-за его жирности. Ранее диетолог-нутрициолог Гейл Торрес рассказал о продуктах-защитниках от хронической болезни почек. К ним относится растительная пища, нежирные мясо и "молочка" с низким содержанием сахара.
https://crimea.ria.ru/20220712/s-lavandoy-i-travami-syr-s-krymskoy-propiskoy-edet-na-vkusy-rossii-1123813683.html
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здоровье, общество
Какой продукт вызывает головную боль
Эндокринолог Павлова: чрезмерное употребление сыра вредит здоровью
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым.
Переедание сыра может вызывать головные боль и тахикардию, сообщила в своем Telegram-канале
эндокринолог Зухра Павлова.
Сыр является источником кальция, белков и жиров. И помимо своих положительных и отрицательных свойств, он может вызывать зависимость у некоторых людей, заявила Павлова.
Так, тирамин, содержащийся в зрелом сыре, может спровоцировать головную боль. Данное вещество содержится в сырах с плесенью, чеддере, пармезане и моцарелле. Помимо этого, оно встречается в красном вине, орехах, авокадо и маслинах.
Учащенное сердцебиение, потливость, боль в груди, дрожь в конечностях – еще одни негативные последствия от переедания сыра, поделилась эксперт. Домашним животным вовсе не стоит давать данный продукт из-за его жирности.
Ранее диетолог-нутрициолог Гейл Торрес рассказал
о продуктах-защитниках от хронической болезни почек. К ним относится растительная пища, нежирные мясо и "молочка" с низким содержанием сахара.