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Власти Белгородской области решили закрыть школы в приграничной зоне - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Власти Белгородской области решили закрыть школы в приграничной зоне
Власти Белгородской области решили закрыть школы в приграничной зоне - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Власти Белгородской области решили закрыть школы в приграничной зоне
Школы и детские сады Белгородской области, которые находятся в граничащей с Украиной зоне, будут закрыты, а детей распределят в другие образовательные... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T08:53
2022-08-03T08:54
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Школы и детские сады Белгородской области, которые находятся в граничащей с Украиной зоне, будут закрыты, а детей распределят в другие образовательные учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Вместе с тем в четырех приграничных муниципалитетах - Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка – школы начнут учебный год в обычном формате.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220703/dva-cheloveka-propali-bez-vesti-posle-obstrela-belgoroda--sledkom-1123734968.html
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белгородская область, специальная военная операция рф на украине
Власти Белгородской области решили закрыть школы в приграничной зоне

Губернатор Гладков: белгородские школы в пятикилометровой приграничной зоне будут закрыты

08:53 03.08.2022 (обновлено: 08:54 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Школы и детские сады Белгородской области, которые находятся в граничащей с Украиной зоне, будут закрыты, а детей распределят в другие образовательные учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В пяти муниципальных образованиях - Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа - мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями", - рассказал он.
Вместе с тем в четырех приграничных муниципалитетах - Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка – школы начнут учебный год в обычном формате.
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3 июля, 18:06
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После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
 
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