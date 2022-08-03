https://crimea.ria.ru/20220803/vlasti-belgorodskoy-oblasti-reshili-zakryt-shkoly-v-prigranichnoy-zone-1124045288.html

Власти Белгородской области решили закрыть школы в приграничной зоне

Власти Белгородской области решили закрыть школы в приграничной зоне - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Власти Белгородской области решили закрыть школы в приграничной зоне

Школы и детские сады Белгородской области, которые находятся в граничащей с Украиной зоне, будут закрыты, а детей распределят в другие образовательные... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T08:53

2022-08-03T08:53

2022-08-03T08:54

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Школы и детские сады Белгородской области, которые находятся в граничащей с Украиной зоне, будут закрыты, а детей распределят в другие образовательные учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Вместе с тем в четырех приграничных муниципалитетах - Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка – школы начнут учебный год в обычном формате.После начала военной спецоперации приграничные села Белгородской, Брянской и других граничащих с Украиной российских областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220703/dva-cheloveka-propali-bez-vesti-posle-obstrela-belgoroda--sledkom-1123734968.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, специальная военная операция рф на украине