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В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта

В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта - РИА Новости Крым, 03.08.2022

В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта

Азербайджанские военные в ходе операции "Возмездие" уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T18:53

2022-08-03T18:53

2022-08-03T18:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Азербайджанские военные в ходе операции "Возмездие" уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта, заявили в Минобороны Азербайджана.В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Верхний Оратаг бывшего Агдамского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских вооруженных формирований, а также уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов, добавили в министерстве.Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований.Президент непризнанной республики на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.

https://crimea.ria.ru/20220803/v-nagornom-karabakhe-obyavili-chastichnuyu-mobilizatsiyu-posle-gibeli-voennykh-1124055564.html

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