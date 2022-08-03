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В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта
В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта - РИА Новости Крым, 03.08.2022
В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта
Азербайджанские военные в ходе операции "Возмездие" уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T18:53
2022-08-03T18:53
азербайджан
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Азербайджанские военные в ходе операции "Возмездие" уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта, заявили в Минобороны Азербайджана.В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Верхний Оратаг бывшего Агдамского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских вооруженных формирований, а также уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов, добавили в министерстве.Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели одного военного в результате обстрела азербайджанских позиций в Карабахе со стороны армянских военных формирований.Президент непризнанной республики на фоне обострения обстановки объявил частичную военную мобилизацию.
https://crimea.ria.ru/20220803/v-nagornom-karabakhe-obyavili-chastichnuyu-mobilizatsiyu-posle-gibeli-voennykh-1124055564.html
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азербайджан, политика, в мире
В Баку заявили о взятии господствующих высот вдоль Карабахского хребта

Баку: армия Азербайджана взяла под контроль господствующие высоты Карабахского хребта

18:53 03.08.2022
 
© Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкАзербайджан. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
© Министерство обороны Азербайджана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Азербайджанские военные в ходе операции "Возмездие" уничтожили несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований и взяли под контроль господствующие высоты вдоль Карабахского хребта, заявили в Минобороны Азербайджана.
"В результате проведенной подразделениями армии Азербайджана операции "Возмездие" была взята под контроль Кырхызская высота, а также Сарбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа. Подразделениями проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения", – говорится в заявлении ведомства.
В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Верхний Оратаг бывшего Агдамского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских вооруженных формирований, а также уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов, добавили в министерстве.
Ранее министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ударе военных Азербайджана по постоянному месту дислокаций одной из воинских частей непризнанной республики. По данным ведомства, в результате атаки двое военнослужащих погибли, еще 14 получили ранения.
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