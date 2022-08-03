https://crimea.ria.ru/20220803/kogda-moderniziruyut-livnevki-v-simferopole--mbu-gorod-1124047131.html
Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город"
Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город" - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город"
Сеть ливневых канализаций Симферополя нуждается в модернизации, поскольку не справляется с притоком воды во время паводков. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T11:24
2022-08-03T11:24
2022-08-03T11:39
симферополь
городская среда
крымская погода
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Сеть ливневых канализаций Симферополя нуждается в модернизации, поскольку не справляется с притоком воды во время паводков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.По словам Гумена, обильные осадки, которые выпали над полуостровом этим летом, самые сильные на его памяти. Для устранения последствий непогоды предприятие подключает все силы.В штате МБУ "Город" почти 600 человек, кроме того есть две аварийные бригады, которые работают постоянно. Работники проводят профилактику подтоплений в городе – расчищают ливневые канализации, открытые ливневые лотки и дождеприемники, но этого недостаточно для борьбы с последствиями непогоды."Естественно, когда сходит большая вода после сильных ливней, мы видим наносы на дорогах, намывы грунта, то же самое происходит и в сети ливневой канализации, поэтому в первую очередь приводятся в порядок проблемные точки, где с учетом рельефа местности постоянно собирается вода", – уточнил Гумен и пояснил, что сеть ливневых канализаций Симферополя была построена в советские годы, город с тех пор значительно вырос, а система водоотведения не изменилась.Ранее причины подтоплений в Крыму объяснил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский. Главные из них – отсутствие грамотного подхода к управлению городскими территориями, а также дефицит специалистов по водоотведению.
https://crimea.ria.ru/20220723/gotov-li-simferopol-k-obilnym-osadkam--mnenie-1123933610.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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симферополь, городская среда, крымская погода
Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город"
Директор МБУ "Город": ливневки Симферополя не справляются с обильными осадками
11:24 03.08.2022 (обновлено: 11:39 03.08.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым.
Сеть ливневых канализаций Симферополя нуждается в модернизации, поскольку не справляется с притоком воды во время паводков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.
По словам Гумена, обильные осадки, которые выпали над полуостровом этим летом, самые сильные на его памяти. Для устранения последствий непогоды предприятие подключает все силы.
"За мои 42 года жизни в этом городе сильнее потопа в Симферополе я не видел. – Рассказал он. – Были мобилизованы все городские и республиканские службы, на подмогу пришли отряды МЧС и "Крым-Спас". Совместными усилиями в кратчайшие сроки нам удалось восстановить русло Салгира".
В штате МБУ "Город" почти 600 человек, кроме того есть две аварийные бригады, которые работают постоянно. Работники проводят профилактику подтоплений в городе – расчищают ливневые канализации, открытые ливневые лотки и дождеприемники, но этого недостаточно для борьбы с последствиями непогоды.
"Естественно, когда сходит большая вода после сильных ливней, мы видим наносы на дорогах, намывы грунта, то же самое происходит и в сети ливневой канализации, поэтому в первую очередь приводятся в порядок проблемные точки, где с учетом рельефа местности постоянно собирается вода", – уточнил Гумен и пояснил, что сеть ливневых канализаций Симферополя была построена в советские годы, город с тех пор значительно вырос, а система водоотведения не изменилась.
"Когда идут такие обильные осадки, штормовое предупреждение, граждане, жители города должны понять, как не готовься к такому, стихия – есть стихия. И никакие ливневки физически не справляются с таким объемом воды, который выпадает в такие короткие сроки, – объяснил эксперт. – Если мы посмотрим каким был Симферополь 20-30 лет назад, у нас вросли целые кварталы, микрорайоны, а система ливневок осталась та же".
Ранее причины подтоплений в Крыму объяснил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский. Главные из них – отсутствие грамотного подхода к управлению городскими территориями
, а также дефицит специалистов
по водоотведению.