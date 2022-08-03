https://crimea.ria.ru/20220803/kogda-moderniziruyut-livnevki-v-simferopole--mbu-gorod-1124047131.html

Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город"

Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город" - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город"

Сеть ливневых канализаций Симферополя нуждается в модернизации, поскольку не справляется с притоком воды во время паводков. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T11:24

2022-08-03T11:24

2022-08-03T11:39

симферополь

городская среда

крымская погода

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123803265_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b5877a3baf06ccf535ee0eb159fa014.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Сеть ливневых канализаций Симферополя нуждается в модернизации, поскольку не справляется с притоком воды во время паводков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.По словам Гумена, обильные осадки, которые выпали над полуостровом этим летом, самые сильные на его памяти. Для устранения последствий непогоды предприятие подключает все силы.В штате МБУ "Город" почти 600 человек, кроме того есть две аварийные бригады, которые работают постоянно. Работники проводят профилактику подтоплений в городе – расчищают ливневые канализации, открытые ливневые лотки и дождеприемники, но этого недостаточно для борьбы с последствиями непогоды."Естественно, когда сходит большая вода после сильных ливней, мы видим наносы на дорогах, намывы грунта, то же самое происходит и в сети ливневой канализации, поэтому в первую очередь приводятся в порядок проблемные точки, где с учетом рельефа местности постоянно собирается вода", – уточнил Гумен и пояснил, что сеть ливневых канализаций Симферополя была построена в советские годы, город с тех пор значительно вырос, а система водоотведения не изменилась.Ранее причины подтоплений в Крыму объяснил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский. Главные из них – отсутствие грамотного подхода к управлению городскими территориями, а также дефицит специалистов по водоотведению.

https://crimea.ria.ru/20220723/gotov-li-simferopol-k-obilnym-osadkam--mnenie-1123933610.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, крымская погода