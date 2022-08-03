https://crimea.ria.ru/20220803/kak-rossiyskim-aytishnikam-poluchit-osennyuyu-otsrochku-ot-armii-1124057328.html

Как российским айтишникам получить осеннюю отсрочку от армии

Как российским айтишникам получить осеннюю отсрочку от армии - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Как российским айтишникам получить осеннюю отсрочку от армии

С 2 августа IT-компании могут подать заявки на Госуслугах на отсрочку от армии для своих специалистов в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T19:47

2022-08-03T19:47

2022-08-03T19:47

общество

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. С 2 августа IT-компании могут подать заявки на Госуслугах на отсрочку от армии для своих специалистов в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа. Об этом сообщает Минцифры России. При этом специалисты должны отвечать определенным критериям. Так, айтишник должен работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня попадающих под отсрочку, иметь стаж работы не менее 11 месяцев с октября 2021 года. Сама IT-компания должна быть аккредитована. Всю полученную информацию Минцифры передаст в Минобороны до конца августа. А окончательное решение примет призывная комиссия. После получения повестки сотрудник должен будет прийти в военкомат и подтвердить свое право на отсрочку. Больше всего IT-специалистов, получивших отсрочку, обратились из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирской и Самарской областей.

https://crimea.ria.ru/20220718/putin-zayavil-o-neobkhodimosti-uvelicheniya-finansirovaniya-it-1123885242.html

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2022

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общество, армия и флот