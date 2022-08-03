https://crimea.ria.ru/20220803/kak-rossiyskim-aytishnikam-poluchit-osennyuyu-otsrochku-ot-armii-1124057328.html
Как российским айтишникам получить осеннюю отсрочку от армии
Как российским айтишникам получить осеннюю отсрочку от армии - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Как российским айтишникам получить осеннюю отсрочку от армии
С 2 августа IT-компании могут подать заявки на Госуслугах на отсрочку от армии для своих специалистов в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T19:47
2022-08-03T19:47
2022-08-03T19:47
общество
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122449759_0:59:2826:1648_1920x0_80_0_0_403ca880e3e600f5994ae52ac051a394.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. С 2 августа IT-компании могут подать заявки на Госуслугах на отсрочку от армии для своих специалистов в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа. Об этом сообщает Минцифры России. При этом специалисты должны отвечать определенным критериям. Так, айтишник должен работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня попадающих под отсрочку, иметь стаж работы не менее 11 месяцев с октября 2021 года. Сама IT-компания должна быть аккредитована. Всю полученную информацию Минцифры передаст в Минобороны до конца августа. А окончательное решение примет призывная комиссия. После получения повестки сотрудник должен будет прийти в военкомат и подтвердить свое право на отсрочку. Больше всего IT-специалистов, получивших отсрочку, обратились из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирской и Самарской областей.
https://crimea.ria.ru/20220718/putin-zayavil-o-neobkhodimosti-uvelicheniya-finansirovaniya-it-1123885242.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122449759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47fe55ba76bfd5b2242f290e82ea5dee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, армия и флот
Как российским айтишникам получить осеннюю отсрочку от армии
В России начали принимать заявки от IT-специалистов на отсрочку от армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым.
С 2 августа IT-компании могут подать заявки на Госуслугах на отсрочку от армии для своих специалистов в рамках осеннего призыва. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа. Об этом сообщает
Минцифры России.
При этом специалисты должны отвечать определенным критериям. Так, айтишник должен работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня попадающих под отсрочку, иметь стаж работы не менее 11 месяцев с октября 2021 года. Сама IT-компания должна быть аккредитована.
Всю полученную информацию Минцифры передаст в Минобороны до конца августа. А окончательное решение примет призывная комиссия.
После получения повестки сотрудник должен будет прийти в военкомат и подтвердить свое право на отсрочку.
"В рамках весеннего призыва ИТ-компании подали заявления в отношении 8,7 тыс. специалистов, но около 1 тыс. из них не соответствовали требованиям Минобороны. Право на отсрочку в итоге получили почти 7,7 тыс. человек", - сообщило ведомство.
Больше всего IT-специалистов, получивших отсрочку, обратились из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирской и Самарской областей.