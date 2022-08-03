Рейтинг@Mail.ru
Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220803/iz-moskvy-v-kerch-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-1124048462.html
Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд
Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд
Дополнительный поезд начнет курсировать из Москвы в Керчь с 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:34
2022-08-03T12:34
транспорт
туризм в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123937920_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_0ea752b456a4944a1448d406e1b1b86c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Дополнительный поезд начнет курсировать из Москвы в Керчь с 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд № 587/588 будет отправляться со станции "Керчь Южная Новый парк" в 01:50 и прибывать на Киевский вокзал Москвы в 15:55 на следующий день. Он проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Воронеж (станция Придача), Липецк, Тулу. Время в пути составит 38 часов 5 минут.В обратную сторону поезд будет отправляться с Киевского вокзала Москвы в 00:40 и прибывать на станцию в Керчи через день в 21:20. Время в пути составит 44 часа 40 минут."Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14 500 мест", - уточнили в пресс-службе перевозчика.
https://crimea.ria.ru/20220722/zapret-na-polety-v-krym-prodlen-1123925153.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123937920_91:0:1227:852_1920x0_80_0_0_b95606edab17d7f9e01b717f614bc6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, туризм в крыму, крым
Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд

Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 11 августа пустит дополнительный поезд Москва-Керчь

12:34 03.08.2022
 
© Фото: "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крым
Поезд в Крым
© Фото: "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Дополнительный поезд начнет курсировать из Москвы в Керчь с 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Назначается второй дополнительный поезд по маршруту Москва – Керчь. Поезд будет состоять из арендованных одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Он будет курсировать через день с 11 августа по 10 сентября 2022 года. Продажа уже открыта", - говорится в сообщении.
Поезд № 587/588 будет отправляться со станции "Керчь Южная Новый парк" в 01:50 и прибывать на Киевский вокзал Москвы в 15:55 на следующий день. Он проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Воронеж (станция Придача), Липецк, Тулу. Время в пути составит 38 часов 5 минут.
В обратную сторону поезд будет отправляться с Киевского вокзала Москвы в 00:40 и прибывать на станцию в Керчи через день в 21:20. Время в пути составит 44 часа 40 минут.
"Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14 500 мест", - уточнили в пресс-службе перевозчика.
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 09:11
Запрет на полеты в Крым продлен
 
ТранспортТуризм в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину
13:12Крым остался без министра сельского хозяйства
12:54Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России
12:46Две "Точки-У" сбиты под Херсоном — Минобороны
12:41Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом
12:36Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления
12:34Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд
12:28Почему Китай находится в безвыходной ситуации - эксперт
12:17Дорогу до Алушты хотят расширить — правительство Крыма
11:52Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео
11:24Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город"
10:38Оперативные данные по коронавирусу в Крыму и Севастополе
10:32В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги
10:26В Крыму появится освобожденная Украина в миниатюре
10:06Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка
09:56"США ни в грош не ставят никого" — Захарова о визите Пелоси на Тайвань
09:20В Крыму трансформаторы могут не выдержать 40-градусной жары - ученые
09:12Режим ограничения полетов в Крым продлили
08:53Власти Белгородской области решили закрыть школы в приграничной зоне
08:26Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри
Лента новостейМолния