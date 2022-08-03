https://crimea.ria.ru/20220803/iz-moskvy-v-kerch-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-1124048462.html
Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд
Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд
Дополнительный поезд начнет курсировать из Москвы в Керчь с 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:34
2022-08-03T12:34
2022-08-03T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Дополнительный поезд начнет курсировать из Москвы в Керчь с 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд № 587/588 будет отправляться со станции "Керчь Южная Новый парк" в 01:50 и прибывать на Киевский вокзал Москвы в 15:55 на следующий день. Он проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Воронеж (станция Придача), Липецк, Тулу. Время в пути составит 38 часов 5 минут.В обратную сторону поезд будет отправляться с Киевского вокзала Москвы в 00:40 и прибывать на станцию в Керчи через день в 21:20. Время в пути составит 44 часа 40 минут."Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14 500 мест", - уточнили в пресс-службе перевозчика.
https://crimea.ria.ru/20220722/zapret-na-polety-v-krym-prodlen-1123925153.html
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транспорт, туризм в крыму, крым
Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд
Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" с 11 августа пустит дополнительный поезд Москва-Керчь
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Дополнительный поезд начнет курсировать из Москвы в Керчь с 11 августа. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Назначается второй дополнительный поезд по маршруту Москва – Керчь. Поезд будет состоять из арендованных одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Он будет курсировать через день с 11 августа по 10 сентября 2022 года. Продажа уже открыта", - говорится в сообщении.
Поезд № 587/588 будет отправляться со станции "Керчь Южная Новый парк" в 01:50 и прибывать на Киевский вокзал Москвы в 15:55 на следующий день. Он проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Воронеж (станция Придача), Липецк, Тулу. Время в пути составит 38 часов 5 минут.
В обратную сторону поезд будет отправляться с Киевского вокзала Москвы в 00:40 и прибывать на станцию в Керчи через день в 21:20. Время в пути составит 44 часа 40 минут.
"Благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14 500 мест", - уточнили в пресс-службе перевозчика.