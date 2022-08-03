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Дорогу до Алушты хотят расширить — правительство Крыма

Дорогу до Алушты хотят расширить — правительство Крыма - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Дорогу до Алушты хотят расширить — правительство Крыма

Отрезок трассы от Перевального до Алушты планируется расширить. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T12:17

2022-08-03T12:17

2022-08-03T12:17

юрий гоцанюк

алушта

крым

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Отрезок трассы от Перевального до Алушты планируется расширить. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, вопрос о реконструкции этой трассы уже поднимался, так как это одно из главных направлений для туристов."На Южный берег Крыма в течении дня едет большое количество автотранспортных средств, общественных автобусов и троллейбусов", — сообщил он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Ялте реконструируют систему ливневой канализации и отремонтируют мосты, поврежденные прошлогодними ливнями.

алушта

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, алушта, крым, дороги крыма