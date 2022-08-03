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Дорогу до Алушты хотят расширить — правительство Крыма
Дорогу до Алушты хотят расширить — правительство Крыма - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Дорогу до Алушты хотят расширить — правительство Крыма
Отрезок трассы от Перевального до Алушты планируется расширить. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:17
2022-08-03T12:17
2022-08-03T12:17
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Отрезок трассы от Перевального до Алушты планируется расширить. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, вопрос о реконструкции этой трассы уже поднимался, так как это одно из главных направлений для туристов."На Южный берег Крыма в течении дня едет большое количество автотранспортных средств, общественных автобусов и троллейбусов", — сообщил он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Ялте реконструируют систему ливневой канализации и отремонтируют мосты, поврежденные прошлогодними ливнями.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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юрий гоцанюк, алушта, крым, дороги крыма
Дорогу до Алушты хотят расширить — правительство Крыма
Дорогу от Перевального до Алушты хотят расширить — правительство Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Отрезок трассы от Перевального до Алушты планируется расширить. Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"Принимается решение о том, чтобы расширить автомобильную дорогу от села Перевальное до Алушты. В то же время будут проведены обследования, чтобы во время движения не было оползневых процессов", — сообщил премьер Крыма.
По его словам, вопрос о реконструкции этой трассы уже поднимался, так как это одно из главных направлений для туристов.
"На Южный берег Крыма в течении дня едет большое количество автотранспортных средств, общественных автобусов и троллейбусов", — сообщил он.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в Ялте реконструируют систему ливневой канализации и отремонтируют мосты, поврежденные прошлогодними ливнями.