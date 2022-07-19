https://crimea.ria.ru/20220719/v-yalte-provedut-bolshuyu-rekonstruktsiyu-livnevok-1123898449.html

В Ялте проведут большую реконструкцию ливневок

В Ялте проведут большую реконструкцию ливневок - РИА Новости Крым, 19.07.2022

В Ялте проведут большую реконструкцию ливневок

В Ялте реконструируют систему ливневой канализации и отремонтируют мосты, поврежденные прошлогодними ливнями. Об этом сообщила глава местной администрации Янина РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T16:50

2022-07-19T16:50

2022-07-19T16:50

крым

ялта

янина павленко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Ялте реконструируют систему ливневой канализации и отремонтируют мосты, поврежденные прошлогодними ливнями. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко в прямом эфире, организованном Центром управления регионом республики Крым."Система ливневой канализации Большой Ялты во многих случаях разрушена хаотичными застройками, которые происходили последние десятилетия. В настоящий момент нами ведется работа совместно с краснодарской подрядной организацией по сбору материалов обо всех элементах ливневой канализации для ее ремонта, реконструкции, а также обустройства новой там, где это необходимо", - заявила глава города.По словам Павленко, после сбора всей информации, Ялту ждем масштабное переустройство существующей системы ливневок, чтобы она справлялась с отведением воды даже при сильных затяжных ливнях. Кроме того, мэр анонсировала ремонт городских мостов:"Мы ожидаем серьезную поддержку от федерального центра, и деньги уже зашли в Крым. Сейчас служба автомобильных дорог приступит к их освоению по ремонту поврежденных потопом мостов на территории Большой Ялты. То есть еще в этом году мы отремонтируем все мостовые переходы нашего города", - пообещала она.

https://crimea.ria.ru/20220719/prokuratura-yalty-proverit-zakonnost-snosa-doma-krasnova-1123896250.html

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крым, ялта, янина павленко, новости