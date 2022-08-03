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Что едят долгожители-рекордсмены - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Что едят долгожители-рекордсмены
Что едят долгожители-рекордсмены - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Что едят долгожители-рекордсмены
Исследования показали, что долгожители-рекордсмены в своем рационе используют общедоступные продукты, в частности, нут, черную фасоль и бананы. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-03T07:22
2022-08-02T17:42
здоровье
зож
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Исследования показали, что долгожители-рекордсмены в своем рационе используют общедоступные продукты, в частности, нут, черную фасоль и бананы. Об этом сообщает "ИноСМИ".Лидирующую позицию в меню занимает нут. Он содержит витамины А, С, Е, К, витамины группы В, а также такие минералы, как фосфор, калий, кальций, железо, магний. Помимо этого, этот высококалорийный продукт ускоряет восстановление клеток и тканей.Фундук также популярен у долгожителей. Этот орех укрепляет здоровье головного мозга и богат витаминами Е и В6. Полезными назвали и продукты из цельных зерен. Они помогают работе кишечника, нормализуют артериальное давление и помогают контролировать уровень сахара в крови. Помимо этого, цельнозерновые продукты полезны при сердечных заболеваниях и снижают риск развития сахарного диабета. Банан в свою очередь улучшает пищеварение и даже защищает от рака, заявили эксперты. Еще одним продуктом, способствующим долголетию, эксперты назвали черную фасоль. В ней содержится клетчатка и витамины А, В2, В3, В6 и В9, а также фолиевая кислота, кальций, фосфор, цинк, магний. Кроме того, фасоль снижает уровень холестерина и улучшает работу кишечника. Ранее врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, какие грибы способствуют долголетию. Самыми ценными и полезными эксперт назвала белые грибы, которые богаты антиоксидантами. Вешенки способствуют снижению холестерина в крови.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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здоровье, зож
Что едят долгожители-рекордсмены

Эксперты назвали пять любимых продуктов у долгожителей-рекордсменов

07:22 03.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Исследования показали, что долгожители-рекордсмены в своем рационе используют общедоступные продукты, в частности, нут, черную фасоль и бананы. Об этом сообщает "ИноСМИ".
Лидирующую позицию в меню занимает нут. Он содержит витамины А, С, Е, К, витамины группы В, а также такие минералы, как фосфор, калий, кальций, железо, магний. Помимо этого, этот высококалорийный продукт ускоряет восстановление клеток и тканей.
Фундук также популярен у долгожителей. Этот орех укрепляет здоровье головного мозга и богат витаминами Е и В6.
Полезными назвали и продукты из цельных зерен. Они помогают работе кишечника, нормализуют артериальное давление и помогают контролировать уровень сахара в крови. Помимо этого, цельнозерновые продукты полезны при сердечных заболеваниях и снижают риск развития сахарного диабета.
Банан в свою очередь улучшает пищеварение и даже защищает от рака, заявили эксперты. Еще одним продуктом, способствующим долголетию, эксперты назвали черную фасоль. В ней содержится клетчатка и витамины А, В2, В3, В6 и В9, а также фолиевая кислота, кальций, фосфор, цинк, магний. Кроме того, фасоль снижает уровень холестерина и улучшает работу кишечника.
Ранее врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, какие грибы способствуют долголетию. Самыми ценными и полезными эксперт назвала белые грибы, которые богаты антиоксидантами. Вешенки способствуют снижению холестерина в крови.
 
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