https://crimea.ria.ru/20220803/chto-edyat-dolgozhiteli-rekordsmeny-1124041072.html

Что едят долгожители-рекордсмены

Что едят долгожители-рекордсмены - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Что едят долгожители-рекордсмены

Исследования показали, что долгожители-рекордсмены в своем рационе используют общедоступные продукты, в частности, нут, черную фасоль и бананы. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-03T07:22

2022-08-03T07:22

2022-08-02T17:42

здоровье

зож

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Исследования показали, что долгожители-рекордсмены в своем рационе используют общедоступные продукты, в частности, нут, черную фасоль и бананы. Об этом сообщает "ИноСМИ".Лидирующую позицию в меню занимает нут. Он содержит витамины А, С, Е, К, витамины группы В, а также такие минералы, как фосфор, калий, кальций, железо, магний. Помимо этого, этот высококалорийный продукт ускоряет восстановление клеток и тканей.Фундук также популярен у долгожителей. Этот орех укрепляет здоровье головного мозга и богат витаминами Е и В6. Полезными назвали и продукты из цельных зерен. Они помогают работе кишечника, нормализуют артериальное давление и помогают контролировать уровень сахара в крови. Помимо этого, цельнозерновые продукты полезны при сердечных заболеваниях и снижают риск развития сахарного диабета. Банан в свою очередь улучшает пищеварение и даже защищает от рака, заявили эксперты. Еще одним продуктом, способствующим долголетию, эксперты назвали черную фасоль. В ней содержится клетчатка и витамины А, В2, В3, В6 и В9, а также фолиевая кислота, кальций, фосфор, цинк, магний. Кроме того, фасоль снижает уровень холестерина и улучшает работу кишечника. Ранее врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, какие грибы способствуют долголетию. Самыми ценными и полезными эксперт назвала белые грибы, которые богаты антиоксидантами. Вешенки способствуют снижению холестерина в крови.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, зож