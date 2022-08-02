https://crimea.ria.ru/20220802/vrach-oprovergla-zabluzhdenie-o-polze-dvukh-produktov-dlya-glaz-1124025848.html
Врач опровергла заблуждение о пользе двух продуктов для глаз
Врач опровергла заблуждение о пользе двух продуктов для глаз - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Врач опровергла заблуждение о пользе двух продуктов для глаз
Советы о том, что для восстановления ухудшившегося зрения необходимо регулярно есть чернику и морковь, являются заблуждением. Данные продукты не обладают... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T08:23
2022-08-02T08:23
2022-08-02T08:23
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Советы о том, что для восстановления ухудшившегося зрения необходимо регулярно есть чернику и морковь, являются заблуждением. Данные продукты не обладают лечебными свойствами. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Арзуманян. При плохом зрении поможет разнообразное и сбалансированное питание, считает эксперт. Она подчеркнула, что для остроты зрения необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Ранее диетолог Гинзбург заявил, что для долгой жизни необходимо включить в рацион соевый сыр. В силу своего состава он поможет победить и возрастные заболевания.
https://crimea.ria.ru/20210215/Kak-snyat-ustalost-s-glaz-sovet-oftalmologa-1119259898.html
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, здоровье
Врач опровергла заблуждение о пользе двух продуктов для глаз
Врач Арзуманян: при плохом зрении поможет разнообразное и сбалансированное питание