https://crimea.ria.ru/20220802/vrach-oprovergla-zabluzhdenie-o-polze-dvukh-produktov-dlya-glaz-1124025848.html

Врач опровергла заблуждение о пользе двух продуктов для глаз

Врач опровергла заблуждение о пользе двух продуктов для глаз - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Врач опровергла заблуждение о пользе двух продуктов для глаз

Советы о том, что для восстановления ухудшившегося зрения необходимо регулярно есть чернику и морковь, являются заблуждением. Данные продукты не обладают... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T08:23

2022-08-02T08:23

2022-08-02T08:23

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Советы о том, что для восстановления ухудшившегося зрения необходимо регулярно есть чернику и морковь, являются заблуждением. Данные продукты не обладают лечебными свойствами. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Арзуманян. При плохом зрении поможет разнообразное и сбалансированное питание, считает эксперт. Она подчеркнула, что для остроты зрения необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Ранее диетолог Гинзбург заявил, что для долгой жизни необходимо включить в рацион соевый сыр. В силу своего состава он поможет победить и возрастные заболевания.

https://crimea.ria.ru/20210215/Kak-snyat-ustalost-s-glaz-sovet-oftalmologa-1119259898.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье