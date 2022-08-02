Рейтинг@Mail.ru
У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220802/u-passazhira-avtobusa-kherson--simferopol-nashli-granatu-1124035679.html
У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату
У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату - РИА Новости Крым, 02.08.2022
У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату
Граната обнаружена у одного из пассажиров автобуса, направлявшегося из Херсона в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Херсонской области. РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T13:37
2022-08-02T13:37
херсонская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123718250_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9d2ebf5579f7ceb809221b8439b1ef48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Граната обнаружена у одного из пассажиров автобуса, направлявшегося из Херсона в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Херсонской области.Пассажир привлек внимание служебных собак, с которыми полиция регулярно проводит обследование автовокзала и автобусов перед посадкой. Животные обучены поиску оружия и взрывчатых веществ. Не ошиблись они и на этот раз: предмет, странным образом добавлявший объема животу под футболкой, оказался боеприпасом.Прибывшие на место инцидента саперы извлекли запал. Мужчину 1965 года рождения задержали и доставили в полицию. Проводится проверка.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт.
https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html
https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-rasskazali-chto-budet-s-avtobusnym-soobscheniem-v-kherson-1123971213.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123718250_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9b0fb19494e53b65cc26f42c3c968248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия
У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату

Полиция задержала пассажира автобуса Херсон – Симферополь с гранатой на животе

13:37 02.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе
Прибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Граната обнаружена у одного из пассажиров автобуса, направлявшегося из Херсона в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Херсонской области.
Пассажир привлек внимание служебных собак, с которыми полиция регулярно проводит обследование автовокзала и автобусов перед посадкой. Животные обучены поиску оружия и взрывчатых веществ. Не ошиблись они и на этот раз: предмет, странным образом добавлявший объема животу под футболкой, оказался боеприпасом.
Рейсовый автобус из Крыма в Херсон
1 июля, 16:28
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь
"Полицейские изолировали мужчину от других пассажиров, а когда провели его личный досмотр, обнаружили на поясе под одеждой предмет, похожий на гранату Ф-1", – говорится в сообщении ведомства.
Прибывшие на место инцидента саперы извлекли запал. Мужчину 1965 года рождения задержали и доставили в полицию. Проводится проверка.
Прибытие рейсового автобуса из Херсона на автостанцию в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 12:41
В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт.
 
Херсонская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Авиация России разгромила пять украинских пунктов управления
15:26В ближайшие часы Симферополь накроют грозовые ливни и град
15:19ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом
15:14Сколько крымчане задолжали за вывоз мусора
14:47Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на Украине — Минобороны
14:38Возможный визит Пелоси на Тайвань является новой провокацией США – МИД
14:05"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд
13:50В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма"
13:47Германия вводит мораторий для беженцев из Украины – СМИ
13:37У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату
13:27Захарова жестко высказалась о причинах удара ВСУ по Еленовке
13:21В Севастополе впервые прошел международный фестиваль по хайдайвингу
13:04РФ рассчитывает на выполнение Киевом обязательств "продуктовой сделки"
12:47Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста
12:31Шойгу рассказал об успехах российской армии и освобождении сел ДНР
12:27Зеленский поменял условия военной службы для иностранных наемников
12:19В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России
12:13Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий
12:04Во вторник на Крым обрушатся ливни и град
11:53Треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос
Лента новостейМолния