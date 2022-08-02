https://crimea.ria.ru/20220802/u-passazhira-avtobusa-kherson--simferopol-nashli-granatu-1124035679.html

У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату

У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату - РИА Новости Крым, 02.08.2022

У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату

Граната обнаружена у одного из пассажиров автобуса, направлявшегося из Херсона в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Херсонской области. РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T13:37

2022-08-02T13:37

2022-08-02T13:37

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Граната обнаружена у одного из пассажиров автобуса, направлявшегося из Херсона в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Херсонской области.Пассажир привлек внимание служебных собак, с которыми полиция регулярно проводит обследование автовокзала и автобусов перед посадкой. Животные обучены поиску оружия и взрывчатых веществ. Не ошиблись они и на этот раз: предмет, странным образом добавлявший объема животу под футболкой, оказался боеприпасом.Прибывшие на место инцидента саперы извлекли запал. Мужчину 1965 года рождения задержали и доставили в полицию. Проводится проверка.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт.

https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html

https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-rasskazali-chto-budet-s-avtobusnym-soobscheniem-v-kherson-1123971213.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия