https://crimea.ria.ru/20220802/tyazhelaya-operatsiya-kak-v-krymskikh-gorakh-spasli-turista-1124034893.html

Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста

Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста

В Крыму больше четырех часов спасали туриста из Ульяновской области, который получил серьезную травму во время прогулки в горах. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T12:47

2022-08-02T12:47

2022-08-02T12:50

крым

мчс крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму больше четырех часов спасали туриста из Ульяновской области, который получил серьезную травму во время прогулки в горах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Отмечается, что турист повредил ногу в Большом каньоне Крыма. На место происшествия выдвинулся спасательный отряд из шести человек, а также сотрудники МЧС. Мужчина был обнаружен в районе Ванны молодости.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, во время похода в горы Крыма семья из Санкт-Петербурга отравилась неизвестными грибами. Пострадавшие с сильным пищевым отравлением были обнаружены в районе перевала Каллистон-Богаз и на специальных носилках эвакуированы к машине скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, происшествия