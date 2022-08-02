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Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста
Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста
В Крыму больше четырех часов спасали туриста из Ульяновской области, который получил серьезную травму во время прогулки в горах. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму больше четырех часов спасали туриста из Ульяновской области, который получил серьезную травму во время прогулки в горах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Отмечается, что турист повредил ногу в Большом каньоне Крыма. На место происшествия выдвинулся спасательный отряд из шести человек, а также сотрудники МЧС. Мужчина был обнаружен в районе Ванны молодости.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, во время похода в горы Крыма семья из Санкт-Петербурга отравилась неизвестными грибами. Пострадавшие с сильным пищевым отравлением были обнаружены в районе перевала Каллистон-Богаз и на специальных носилках эвакуированы к машине скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
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крым, мчс крыма, происшествия
Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста

В горах Крыма больше четырех часов спасали мужчину с травмой ноги

12:47 02.08.2022 (обновлено: 12:50 02.08.2022)
 
© МЧС Республики КрымОперация по спасению мужчины в Большом каньоне Крыма
Операция по спасению мужчины в Большом каньоне Крыма
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму больше четырех часов спасали туриста из Ульяновской области, который получил серьезную травму во время прогулки в горах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Отмечается, что турист повредил ногу в Большом каньоне Крыма. На место происшествия выдвинулся спасательный отряд из шести человек, а также сотрудники МЧС. Мужчина был обнаружен в районе Ванны молодости.
"Спасательная операция осложнялась тем, что эвакуация пациента весом более 100 кг проводилась вручную по горной местности более 2,5 км. В связи с этим работы завершились в темное время суток, вся операция длилась более четырех часов", - говорится в сообщении ведомства.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, во время похода в горы Крыма семья из Санкт-Петербурга отравилась неизвестными грибами. Пострадавшие с сильным пищевым отравлением были обнаружены в районе перевала Каллистон-Богаз и на специальных носилках эвакуированы к машине скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
 
КрымМЧС КрымаПроисшествия
 
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