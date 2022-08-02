https://crimea.ria.ru/20220802/Kakoy-segodnya-prazdnik-2-avgusta_-1118572540.html

Какой сегодня праздник: 2 августа

Какой сегодня праздник: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Какой сегодня праздник: 2 августа

В России отмечают День Воздушно-десантных войск, в мире - День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1"... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В России отмечают День Воздушно-десантных войск, в мире - День рождения почтового ящика. В этот день российский глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" опустился на дно Северного ледовитого океана, а Белое море и Онежское озеро соединил Беломорканал. А еще в этот день родился рэпер Джиган.Что празднуют в миреЕжегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ). История Воздушно-десантных войск началась 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа впервые было задействовано подразделение десантников в составе 12 человек. Памятная дата была установлена Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".Воздушно-десантные войска – они же "крылатая пехота", "голубые береты". Гвардейцы-десантники при любых обстоятельствах были образцом силы, мужества и надежности людей, живущих по принципу "никто, кроме нас".Всемирный день рождения почтового ящика отмечают также 2 августа. Он приурочен к установке первого уличного почтового ящика в Лондоне в 1858 году. В привычном нам виде почтовый ящик появился в России в 1910 году благодаря конструктору Шаборову, который создал специальную конструкцию с донной открывающейся дверцей и удобным окном для отправления почты.Коренные жители тундры 2 августа отмечают День Северного Оленя. Это традиционный праздник, официальное признание он получил в 1982 году. Обязательной частью мероприятий является торжественное собрание ненецких семей, на котором награждаются и чествуются лучшие оленеводы, организуется праздничное гулянье.День эвенкийской природы призван привлечь внимание к сохранению и популяризации уникальной природы Эвенкии на территории традиционного проживания коренного малочисленного народа – эвенков, содействие в развитии эко- и этно-туризма. Впервые мероприятия, приуроченные к этому дню, состоялись в 2012 году, и с тех пор праздник стал ежегодным.Эвенкия – гигантский природный заповедник, обладающий огромными биологическими, топливными, минеральными и рекреационными ресурсами. По заключению ученых, этот район – самый экологически чистый в России, а возможно, и в мире. Леса в нем занимают более 70% территории. Практически нетронутая тайга преимущественно состоит из хвойных пород.Знаменательные событияОдна из самых респектабельных и дорогих улиц в мире - Пятая авеню в Нью-Йорке - открылась 2 августа 1824 года. Она стала местом расположения самых фешенебельных магазинов. Помимо бутиков, известна обилием памятников архитектуры, исторических и культурных центров.2 августа 1933 года завершено строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро. Строительство происходило в условиях строгой секретности, рекордными темпами. Беломорканал длиной 227 километров был пробит в скальных породах за год и девять месяцев.Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН) была основана 2 августа 1946 года. Согласно уставу, целями ВФАСООН являются координация и содействие деятельности национальных ассоциаций и других организаций, выступающих в поддержку ООН, укрепление международного сотрудничества и взаимопонимания между народами. Федерация имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Глубоководный обитаемый аппарат "Мир-1" с экипажем в составе Анатолия Сагалевича, Артура Чилингарова и Владимира Груздева 2 августа 2007 года достиг дна Северного Ледовитого океана на глубине 4 261 метра. Члены экспедиции разместили на месте погружения Российский флаг и капсулу с посланием будущим поколениям.Кто родился2 августа свой 96-й день рождения отмечает советский и российский ученый, инженер, академик РАН Игорь Спасский – генеральный конструктор около 200 советских и российских субмарин. Являлся главой ЦКБ "Рубин", разработавшего АПЛ "Курск", затонувшего в августе 2000 года в Баренцевом море. В 1949 года родилась Мэдлин Смит, исполнительница роли девушки Бонда мисс Карузо в ленте 1973 года "Живи и дай умереть". Работу актрисы в дуэте с Роджером Муром в роли агента 007 высоко оценили критики.2 августа 1979-го родилась российская актриса театра и кино Елена Полякова. В 2004 году окончила эстрадный факультет ГИТИСа, мастерскую Геннадия Хазанова. С 2001 года снималась в кино, дебютировав в фильме "Мамука", далее снялась у Петра Тодоровского в фильме "Жизнь забавами полна", в мистическом триллере "Дневной представитель". Первой серьезной работой стала роль Веты в сериале 2003 года "Замыслил я побег". В фильмографии актрисы более шести десятков работ.37-летие отмечает рэпер и бодибилдер Джиган (настоящее имя - Денис Александрович Устименко-Вайнштейн). В школьные годы исполнитель получил звание мастера спорта по кикбоксингу, участвовал в боях без правил. Полученные средства Джиган тратил на музыкальное оборудование, попробовал себя в качестве диджея.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости