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В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19 - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19
В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19 - РИА Новости Крым, 01.08.2022
В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19
В Крыму за сутки выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19, в Севастополе – 43, умерших нет. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T10:37
2022-08-01T10:37
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19, в Севастополе – 43, умерших нет. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.Летальных случаев не зарегистрировано. Не было смертей и в Севастополе.За минувшие сутки здесь выявлено 43 заболевших ковидом. В стационары города госпитализировали семерых. Столько же выписаны с выздоровлением.Сейчас в больницах Севастополя находятся 72 пациента, из них 46 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией.Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность &gt;&gt;За все время пандемии в Крыму было выявлено 185 390 случаев заражения COVID-19. В Севастополе за этот период такой диагноз диагноз был поставлен 85 694 пациентам.Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о рисках одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян.
https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь, крым
В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19

В Крыму за сутки подтвердили 108 новых заражений ковидом, в Севастополе – 43

10:37 01.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19, в Севастополе – 43, умерших нет. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
"На территории Республики Крым зарегистрировано 108 случаев новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки госпитализированы 33 пациента. Выздоровели 86 человек", – говорится в сообщении.
Летальных случаев не зарегистрировано. Не было смертей и в Севастополе.
За минувшие сутки здесь выявлено 43 заболевших ковидом. В стационары города госпитализировали семерых. Столько же выписаны с выздоровлением.
Сейчас в больницах Севастополя находятся 72 пациента, из них 46 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность >>
За все время пандемии в Крыму было выявлено 185 390 случаев заражения COVID-19. В Севастополе за этот период такой диагноз диагноз был поставлен 85 694 пациентам.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о рисках одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян.
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Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСевастопольКрым
 
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