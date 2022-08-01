https://crimea.ria.ru/20220801/v-krymu-i-sevastopole-bolee-150-novykh-zarazheniy-covid-19-1124021228.html

В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19

В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19 - РИА Новости Крым, 01.08.2022

В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19

В Крыму за сутки выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19, в Севастополе – 43, умерших нет. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T10:37

2022-08-01T10:37

2022-08-01T10:37

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распространение коронавируса в рф

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севастополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19, в Севастополе – 43, умерших нет. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.Летальных случаев не зарегистрировано. Не было смертей и в Севастополе.За минувшие сутки здесь выявлено 43 заболевших ковидом. В стационары города госпитализировали семерых. Столько же выписаны с выздоровлением.Сейчас в больницах Севастополя находятся 72 пациента, из них 46 – с подтвержденной коронавирусной инфекцией.Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность >>За все время пандемии в Крыму было выявлено 185 390 случаев заражения COVID-19. В Севастополе за этот период такой диагноз диагноз был поставлен 85 694 пациентам.Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о рисках одновременного заражения коронавирусной инфекцией и оспой обезьян.

https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html

севастополь

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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