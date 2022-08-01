Рейтинг@Mail.ru
Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220801/povyshenie-pensiy-i-dengi-za-sport-chto-zhdet-rossiyan-v-avguste-1123996615.html
Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе
Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе
В августе пенсионерам проиндексируют пенсии, физкультурники смогут вернуть деньги за спорт, самозанятые – оформить этот статус, не выходя из дома, а иностранцам РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T03:00
2022-08-01T03:00
общество
закон и право
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В августе пенсионерам проиндексируют пенсии, физкультурники смогут вернуть деньги за спорт, самозанятые – оформить этот статус, не выходя из дома, а иностранцам станет проще получить российскую визу. Подробнее об этих и других новшествах второго летнего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Индексация пенсийС 1 августа работающих пенсионеров ждет индексация. Они получат прибавку к выплате почти в 315 рублей. Неработающих тоже ждет прибавка, но не всех: пенсии увеличат гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Кроме того, доплата придет пенсионерам по линии МВД, МЧС и других силовых ведомств. Индексация автоматическая, писать заявление не нужно.Деньги за спорт и другие новости ФНСХорошая новость для физкультурников: с 1 августа налоговый вычет за занятия спортом будет предоставляться в размере фактических расходов, но не больше 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. "Спортивный" вычет теперь можно получить и на себя, и на детей.А еще с 1 августа каждый россиянин может разрешить органам ФНС передавать сведения о себе третьим лицам. Это согласие можно направить в налоговую в электронном виде.Новое на ГосуслугахЕсли вы давно хотели оформить статус самозанятого, то время пришло: с 1 августа сделать это можно не выходя из дома, с помощью портала Госуслуг. Просто подавайте заявление, предварительно заверив его электронной подписью, и ждите ответа. В некоторых случаях статус может быть не согласован, например, если вы уже официально трудоустроены. Тогда отказ вы также увидите на Госуслугах.Кстати, с августа самозанятыми могут оформиться не только россияне, но и граждане государств-членов Евразийского экономического союза, Украины, ДНР и ЛНР. Для этого даже не нужно разрешение на работу или патент.И еще одна новинка от Госуслуг: теперь на портале можно оформить кредитные каникулы и вовсе не обязательно идти для этого в банк, как это было раньше. Правда, пока эту функцию поддерживают не все банки, но скоро и это измениться.И другие измененияРекламщикам: отныне двигать торговлю придется тише. С августа вступает в силу закон, по которому нельзя крепить звуковое оборудование для рекламы к стенам и крышам зданий. Так законодатель бережет спокойствие граждан. Отдельный нюанс для тех, кто рекламирует питание для детей до года – теперь при этом каждый раз нужно информировать, что грудное молоко полезнее и лучше.Иностранцам: с 25 августа иностранные туристы смогут получить российскую визу на полгода. Для этого достаточно иметь бронь в классифицированной гостинице или приглашение от туроператора.Охотникам: с 1 числа определять виды разрешенной охоты, ее сроки и допустимые орудия будут главы регионов после согласования с Минприроды РФ.Также вступают в силу дополнительные требования об обороте оружия: за продлением разрешения на хранение нужно обращаться не раньше, чем за шесть месяцев и не позднее, чем за месяц до окончания срока его действия.Тем, кто звонит в ДНР: с 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856) При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567.
https://crimea.ria.ru/20220728/pravitelstvo-vydelit-svyshe-10-mlrd-rubley-regionam-na-doplatu-k-pensiyam-1123984254.html
https://crimea.ria.ru/20220727/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-anonsirovali-novye-sotsvyplaty-s-1-avgusta-1123976937.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f45b9c83ef0e4620da3ff094cfd9fd35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, закон и право, авторы
Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе

Какие законы вступят в силу в России с 1 августа

03:00 01.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В августе пенсионерам проиндексируют пенсии, физкультурники смогут вернуть деньги за спорт, самозанятые – оформить этот статус, не выходя из дома, а иностранцам станет проще получить российскую визу. Подробнее об этих и других новшествах второго летнего месяца — в подборке РИА Новости Крым.
Индексация пенсий
С 1 августа работающих пенсионеров ждет индексация. Они получат прибавку к выплате почти в 315 рублей. Неработающих тоже ждет прибавка, но не всех: пенсии увеличат гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Кроме того, доплата придет пенсионерам по линии МВД, МЧС и других силовых ведомств. Индексация автоматическая, писать заявление не нужно.
Деньги за спорт и другие новости ФНС
Хорошая новость для физкультурников: с 1 августа налоговый вычет за занятия спортом будет предоставляться в размере фактических расходов, но не больше 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. "Спортивный" вычет теперь можно получить и на себя, и на детей.
А еще с 1 августа каждый россиянин может разрешить органам ФНС передавать сведения о себе третьим лицам. Это согласие можно направить в налоговую в электронном виде.
На городском рынке в Джанкое - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 14:05
Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям
Новое на Госуслугах
Если вы давно хотели оформить статус самозанятого, то время пришло: с 1 августа сделать это можно не выходя из дома, с помощью портала Госуслуг. Просто подавайте заявление, предварительно заверив его электронной подписью, и ждите ответа. В некоторых случаях статус может быть не согласован, например, если вы уже официально трудоустроены. Тогда отказ вы также увидите на Госуслугах.
Кстати, с августа самозанятыми могут оформиться не только россияне, но и граждане государств-членов Евразийского экономического союза, Украины, ДНР и ЛНР. Для этого даже не нужно разрешение на работу или патент.
И еще одна новинка от Госуслуг: теперь на портале можно оформить кредитные каникулы и вовсе не обязательно идти для этого в банк, как это было раньше. Правда, пока эту функцию поддерживают не все банки, но скоро и это измениться.
Отделение банка в Мариуполе, ДНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 18:22
Власти Запорожской области анонсировали новые соцвыплаты с 1 августа
И другие изменения
Рекламщикам: отныне двигать торговлю придется тише. С августа вступает в силу закон, по которому нельзя крепить звуковое оборудование для рекламы к стенам и крышам зданий. Так законодатель бережет спокойствие граждан. Отдельный нюанс для тех, кто рекламирует питание для детей до года – теперь при этом каждый раз нужно информировать, что грудное молоко полезнее и лучше.
Иностранцам: с 25 августа иностранные туристы смогут получить российскую визу на полгода. Для этого достаточно иметь бронь в классифицированной гостинице или приглашение от туроператора.
Охотникам: с 1 числа определять виды разрешенной охоты, ее сроки и допустимые орудия будут главы регионов после согласования с Минприроды РФ.
Также вступают в силу дополнительные требования об обороте оружия: за продлением разрешения на хранение нужно обращаться не раньше, чем за шесть месяцев и не позднее, чем за месяц до окончания срока его действия.
Тем, кто звонит в ДНР: с 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856) При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567.
 
ОбществоЗакон и правоАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:00Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе
00:01Какая погода будет в Крыму в первый день августа
00:00Какой сегодня праздник: 1 августа
21:52Сирены и баррикады: что происходит в Косово
20:10Главные события и комментарии дня: 31 июля
19:59Любовь спасет мир: астрологический прогноз на август
19:26Как спасти телефон, если он упал в море – советы инженера
19:01Обиженный водитель поджег сотрудника ГИБДД и скрылся
18:58Чубайс попал в реанимацию
18:39Август в Крыму начнется с жары и дождей
18:13Сотрудники Следкома почтили память погибшего замкома ЧФ в Мариуполе
18:02Хвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму
17:28Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора
17:02"Нам нужна Россия": в Австрии предрекли закат Европы
16:39Больше 70 шахтеров застряли под землей в Донецке из-за обстрела
16:13Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью
15:44На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома
15:14В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности
15:14Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек
14:52Новая морская доктрина: что ждет Черноморский флот и Крым
Лента новостейМолния