https://crimea.ria.ru/20220801/povyshenie-pensiy-i-dengi-za-sport-chto-zhdet-rossiyan-v-avguste-1123996615.html

Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе

Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Повышение пенсий и деньги за спорт: что ждет россиян в августе

В августе пенсионерам проиндексируют пенсии, физкультурники смогут вернуть деньги за спорт, самозанятые – оформить этот статус, не выходя из дома, а иностранцам РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T03:00

2022-08-01T03:00

2022-08-01T03:00

общество

закон и право

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В августе пенсионерам проиндексируют пенсии, физкультурники смогут вернуть деньги за спорт, самозанятые – оформить этот статус, не выходя из дома, а иностранцам станет проще получить российскую визу. Подробнее об этих и других новшествах второго летнего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Индексация пенсийС 1 августа работающих пенсионеров ждет индексация. Они получат прибавку к выплате почти в 315 рублей. Неработающих тоже ждет прибавка, но не всех: пенсии увеличат гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Кроме того, доплата придет пенсионерам по линии МВД, МЧС и других силовых ведомств. Индексация автоматическая, писать заявление не нужно.Деньги за спорт и другие новости ФНСХорошая новость для физкультурников: с 1 августа налоговый вычет за занятия спортом будет предоставляться в размере фактических расходов, но не больше 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. "Спортивный" вычет теперь можно получить и на себя, и на детей.А еще с 1 августа каждый россиянин может разрешить органам ФНС передавать сведения о себе третьим лицам. Это согласие можно направить в налоговую в электронном виде.Новое на ГосуслугахЕсли вы давно хотели оформить статус самозанятого, то время пришло: с 1 августа сделать это можно не выходя из дома, с помощью портала Госуслуг. Просто подавайте заявление, предварительно заверив его электронной подписью, и ждите ответа. В некоторых случаях статус может быть не согласован, например, если вы уже официально трудоустроены. Тогда отказ вы также увидите на Госуслугах.Кстати, с августа самозанятыми могут оформиться не только россияне, но и граждане государств-членов Евразийского экономического союза, Украины, ДНР и ЛНР. Для этого даже не нужно разрешение на работу или патент.И еще одна новинка от Госуслуг: теперь на портале можно оформить кредитные каникулы и вовсе не обязательно идти для этого в банк, как это было раньше. Правда, пока эту функцию поддерживают не все банки, но скоро и это измениться.И другие измененияРекламщикам: отныне двигать торговлю придется тише. С августа вступает в силу закон, по которому нельзя крепить звуковое оборудование для рекламы к стенам и крышам зданий. Так законодатель бережет спокойствие граждан. Отдельный нюанс для тех, кто рекламирует питание для детей до года – теперь при этом каждый раз нужно информировать, что грудное молоко полезнее и лучше.Иностранцам: с 25 августа иностранные туристы смогут получить российскую визу на полгода. Для этого достаточно иметь бронь в классифицированной гостинице или приглашение от туроператора.Охотникам: с 1 числа определять виды разрешенной охоты, ее сроки и допустимые орудия будут главы регионов после согласования с Минприроды РФ.Также вступают в силу дополнительные требования об обороте оружия: за продлением разрешения на хранение нужно обращаться не раньше, чем за шесть месяцев и не позднее, чем за месяц до окончания срока его действия.Тем, кто звонит в ДНР: с 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7(856) При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567.

https://crimea.ria.ru/20220728/pravitelstvo-vydelit-svyshe-10-mlrd-rubley-regionam-na-doplatu-k-pensiyam-1123984254.html

https://crimea.ria.ru/20220727/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-anonsirovali-novye-sotsvyplaty-s-1-avgusta-1123976937.html

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

общество, закон и право, авторы