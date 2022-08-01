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Чего боятся жители Крыма и почему - опрос - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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Чего боятся жители Крыма и почему - опрос
Чего боятся жители Крыма и почему - опрос - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Чего боятся жители Крыма и почему - опрос
В воскресенье в Севастополе был объявлен желтый уровень террористической опасности. Мера носит профилактический характер и нацелена только на усиленную работу... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T20:22
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе был объявлен желтый уровень террористической опасности. Мера носит профилактический характер и нацелена только на усиленную работу спецслужб. В Крыму же такой уровень действует с 11 апреля. Крым - регион, всегда находящийся на передовой политической повестки. И местные жители, и приезжающие на полуостров задумываются о том, насколько сложно жить в современных реалиях в Крыму. Эксперты уверены, что жизнь на полуострове стабильна, а сам регион надежно защищен. А что об этом думают сами крымчане, узнал корреспондент РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Чувствуют ли крымчане себя в безопасности - опрос
Чувствуют ли крымчане себя в безопасности - опрос
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безопасность республики крым и севастополя, крым, общество, видео, визуал
Чего боятся жители Крыма и почему - опрос

Чувствуют ли крымчане себя в безопасности – опрос

20:22 01.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе был объявлен желтый уровень террористической опасности. Мера носит профилактический характер и нацелена только на усиленную работу спецслужб. В Крыму же такой уровень действует с 11 апреля.
Крым - регион, всегда находящийся на передовой политической повестки. И местные жители, и приезжающие на полуостров задумываются о том, насколько сложно жить в современных реалиях в Крыму. Эксперты уверены, что жизнь на полуострове стабильна, а сам регион надежно защищен.
А что об этом думают сами крымчане, узнал корреспондент РИА Новости Крым.
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