https://crimea.ria.ru/20220801/chego-boyatsya-zhiteli-kryma-i-pochemu---opros-1124027131.html

Чего боятся жители Крыма и почему - опрос

Чего боятся жители Крыма и почему - опрос - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Чего боятся жители Крыма и почему - опрос

В воскресенье в Севастополе был объявлен желтый уровень террористической опасности. Мера носит профилактический характер и нацелена только на усиленную работу... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T20:22

2022-08-01T20:22

2022-08-01T20:22

безопасность республики крым и севастополя

крым

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визуал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе был объявлен желтый уровень террористической опасности. Мера носит профилактический характер и нацелена только на усиленную работу спецслужб. В Крыму же такой уровень действует с 11 апреля. Крым - регион, всегда находящийся на передовой политической повестки. И местные жители, и приезжающие на полуостров задумываются о том, насколько сложно жить в современных реалиях в Крыму. Эксперты уверены, что жизнь на полуострове стабильна, а сам регион надежно защищен. А что об этом думают сами крымчане, узнал корреспондент РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20220801/nalazhivaya-zhizn-iyul-v-obektive-ria-novosti-krym-1123985146.html

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Чувствуют ли крымчане себя в безопасности - опрос Чувствуют ли крымчане себя в безопасности - опрос 2022-08-01T20:22 true PT2M02S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, общество, видео, визуал