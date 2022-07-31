https://crimea.ria.ru/20220731/sotrudniki-sledkoma-pochtili-pamyat-pogibshego-zamkoma-chf-v-mariupole-1124016886.html
Сотрудники Следкома почтили память погибшего замкома ЧФ в Мариуполе
Сотрудники Следкома почтили память погибшего замкома ЧФ в Мариуполе - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Сотрудники Следкома почтили память погибшего замкома ЧФ в Мариуполе
Сотрудники Следственного комитета России возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T18:13
2022-07-31T18:13
2022-07-31T18:13
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
чф рф (черноморский флот российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета России возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия. Об этом сообщили в СК РФ.Церемония прошла в Мариуполе, к мемориальной доске Андрея Палия следователи совместно с комендатурой возложили венок и почтили его память.Капитан первого ранга погиб в ходе боев по освобождению Мариуполя 19 марта. В начале июля в городе была установлена мемориальная табличка в память о нем. Черноморский флот в воскресенье информировал, что его именем назовут патрульный катер.Андрей Николаевич Палий родился в 1971 году в Киеве, в семье потомственных военных. В 1992 окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности военный психолог. В 1993 отбыл на Северный флот России, отказавшись принимать украинскую военную присягу.С августа 2004-го проходил службу на Черноморском флоте, где сначала был заместителем командира БПК "Очаков" по воспитательной работе, а позже, в мае 2005, – замкомандира части десантных кораблей ЧФ. В 2008-м участвовал в военной операции в Грузии.С 2011 года был начальником отдела по работе с личным составом Черноморского флота РФ. Принимал активное участие в событиях Русской весны, приведшей к воссоединению Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году.С 2020 года – заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе. В том же году назначен заместителем командующего войсками Вооруженных Сил РФ в Сирии.Андрей Палий стал двенадцатым погибшим из числа севастопольцев, о которых было сообщено с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.
https://crimea.ria.ru/20220323/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-zamkomom-chf-paliem-1122741611.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), чф рф (черноморский флот российской федерации), общество
Сотрудники Следкома почтили память погибшего замкома ЧФ в Мариуполе
Сотрудники Следкома России в Мариуполе почтили память Андрея Палия в честь Дня ВМФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета России возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия. Об этом сообщили в СК РФ.
"Для нас это очень важно, потому что Андрей Николаевич являлся близким нам человеком. И сегодня знаменательный день, День Военно-морского флота. Андрей Николаевич являлся заместителем командующего Черноморским флотом. Мы приехали и почтили его память", — рассказал представитель СК РФ.
Церемония прошла в Мариуполе, к мемориальной доске Андрея Палия следователи совместно с комендатурой возложили венок и почтили его память.
Капитан первого ранга погиб в ходе боев по освобождению Мариуполя 19 марта. В начале июля в городе была установлена мемориальная табличка в память о нем. Черноморский флот в воскресенье информировал, что его именем назовут патрульный катер.
Андрей Николаевич Палий родился в 1971 году в Киеве, в семье потомственных военных. В 1992 окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности военный психолог. В 1993 отбыл на Северный флот России, отказавшись принимать украинскую военную присягу.
С августа 2004-го проходил службу на Черноморском флоте, где сначала был заместителем командира БПК "Очаков" по воспитательной работе, а позже, в мае 2005, – замкомандира части десантных кораблей ЧФ. В 2008-м участвовал в военной операции в Грузии.
С 2011 года был начальником отдела по работе с личным составом Черноморского флота РФ. Принимал активное участие в событиях Русской весны, приведшей к воссоединению Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году.
С 2020 года – заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе. В том же году назначен заместителем командующего войсками Вооруженных Сил РФ в Сирии.
Андрей Палий стал двенадцатым погибшим из числа севастопольцев, о которых было сообщено с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.