https://crimea.ria.ru/20220731/sotrudniki-sledkoma-pochtili-pamyat-pogibshego-zamkoma-chf-v-mariupole-1124016886.html

Сотрудники Следкома почтили память погибшего замкома ЧФ в Мариуполе

Сотрудники Следкома почтили память погибшего замкома ЧФ в Мариуполе - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Сотрудники Следкома почтили память погибшего замкома ЧФ в Мариуполе

Сотрудники Следственного комитета России возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T18:13

2022-07-31T18:13

2022-07-31T18:13

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

чф рф (черноморский флот российской федерации)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124016866_46:0:839:446_1920x0_80_0_0_2cc0579991634c1a2d78c24d1ca19dd8.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета России возложили венок к мемориальной доске погибшего при освобождении Мариуполя заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия. Об этом сообщили в СК РФ.Церемония прошла в Мариуполе, к мемориальной доске Андрея Палия следователи совместно с комендатурой возложили венок и почтили его память.Капитан первого ранга погиб в ходе боев по освобождению Мариуполя 19 марта. В начале июля в городе была установлена мемориальная табличка в память о нем. Черноморский флот в воскресенье информировал, что его именем назовут патрульный катер.Андрей Николаевич Палий родился в 1971 году в Киеве, в семье потомственных военных. В 1992 окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности военный психолог. В 1993 отбыл на Северный флот России, отказавшись принимать украинскую военную присягу.С августа 2004-го проходил службу на Черноморском флоте, где сначала был заместителем командира БПК "Очаков" по воспитательной работе, а позже, в мае 2005, – замкомандира части десантных кораблей ЧФ. В 2008-м участвовал в военной операции в Грузии.С 2011 года был начальником отдела по работе с личным составом Черноморского флота РФ. Принимал активное участие в событиях Русской весны, приведшей к воссоединению Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году.С 2020 года – заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе. В том же году назначен заместителем командующего войсками Вооруженных Сил РФ в Сирии.Андрей Палий стал двенадцатым погибшим из числа севастопольцев, о которых было сообщено с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине.

https://crimea.ria.ru/20220323/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-zamkomom-chf-paliem-1122741611.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), чф рф (черноморский флот российской федерации), общество