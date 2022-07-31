https://crimea.ria.ru/20220731/pod-donetskom-unichtozhena-amerikanskaya-gaubitsa-m777-1124014445.html

Под Донецком уничтожена американская гаубица М777

Под Донецком уничтожена американская гаубица М777 - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Под Донецком уничтожена американская гаубица М777

Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган" под Донецком. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T13:57

2022-07-31T13:57

2022-07-31T13:57

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

ситуация в донбассе: новости и комментарии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган" под Донецком. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.Там также рассказали, что силами российских военных были подавлены девять взводов РСЗО "Град", четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б", пять артиллерийских взводов орудий "Д-30" на огневых позициях на территории ДНР."В результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники", — добавили в Министерстве обороны.Кроме того, были уничтожены четыре склада боеприпасов в Николаевской области, ДНР, Харьковской области и Николаеве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 619 единиц специальной военной автомобильной техники.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220731/vks-rossii-unichtozhili-bazu-natsionalistov-krakena-v-kharkove-1124014026.html

https://crimea.ria.ru/20220731/putin-vmf-molnienosno-otvetit-vsem-kto-posyagnet-na-suverenitet-rossii-1124013865.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии