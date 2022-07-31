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Под Донецком уничтожена американская гаубица М777 - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Под Донецком уничтожена американская гаубица М777
Под Донецком уничтожена американская гаубица М777 - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Под Донецком уничтожена американская гаубица М777
Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган" под Донецком. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T13:57
2022-07-31T13:57
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган" под Донецком. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.Там также рассказали, что силами российских военных были подавлены девять взводов РСЗО "Град", четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б", пять артиллерийских взводов орудий "Д-30" на огневых позициях на территории ДНР."В результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники", — добавили в Министерстве обороны.Кроме того, были уничтожены четыре склада боеприпасов в Николаевской области, ДНР, Харьковской области и Николаеве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 619 единиц специальной военной автомобильной техники.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220731/vks-rossii-unichtozhili-bazu-natsionalistov-krakena-v-kharkove-1124014026.html
https://crimea.ria.ru/20220731/putin-vmf-molnienosno-otvetit-vsem-kto-posyagnet-na-suverenitet-rossii-1124013865.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Под Донецком уничтожена американская гаубица М777

Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Донецком – Минобороны

13:57 31.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу М777 и РСЗО "Ураган" под Донецком. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки – пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающая машина", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там также рассказали, что силами российских военных были подавлены девять взводов РСЗО "Град", четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б", пять артиллерийских взводов орудий "Д-30" на огневых позициях на территории ДНР.
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ВКС России уничтожили базу националистов "Кракена" в Харькове
"В результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники", — добавили в Министерстве обороны.
Кроме того, были уничтожены четыре склада боеприпасов в Николаевской области, ДНР, Харьковской области и Николаеве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1 649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 619 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФСитуация в Донбассе: новости и комментарии
 
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13:57Под Донецком уничтожена американская гаубица М777
13:52Российские ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников — Минобороны
13:43Сенатор призвала дождаться результатов расследования атаки на Штаб ЧФ
13:24ВКС России уничтожили базу националистов "Кракена" в Харькове
13:21Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто посягнет на суверенитет России
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