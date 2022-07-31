https://crimea.ria.ru/20220731/glavvrach-roddoma-v-krymu-dal-sovety-buduschim-mamam-1124009011.html

Главврач роддома в Крыму дал советы будущим мамам

Главврач роддома в Крыму дал советы будущим мамам - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Главврач роддома в Крыму дал советы будущим мамам

Современные женщины в десять раз чаще рожают с применением кесарева сечения, чем 40 лет назад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T03:30

2022-07-31T03:30

2022-07-31T03:30

радио "спутник в крыму"

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Современные женщины в десять раз чаще рожают с применением кесарева сечения, чем 40 лет назад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач симферопольского родильного дома №2 Илья Глазков.По словам медика, в 1980-х годах такой метод родовспоможения применялся в 8% случаев, а в настоящее время доходит до 40%.Причиной такого роста врач называет нарушения в процессе продвижения малыша по родовому каналу во время родов, которые, в свою очередь, происходят из-за ослабления функций женского таза."Таз, мужской, женский – это подвижная система, она не монолитная, не костная. Что сейчас происходит в нашей жизни – это компьютер, гаджеты, сидячий образ жизни плюс джинсы, обтягивающая одежда, в которой таз не дышит. Что происходит, когда рождается ребенок. Он же крутится внутри мамы, как вода ищет, как удобнее бы ему проскочить через родовой канал. А если родовой канал каменный - это проблема, он должен быть функциональным и подвижным", – пояснил Глазков.Среди других причин доктор также называет "нежелание женщин терпеть что-то" и проблемы репродуктивного здоровья. Глазков констатирует, что пары часто прибегают к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В таком случае женщины выбирают кесарево сечение, чтобы роды прошли благополучно, и с малышом ничего не произошло.Также Глазков напомнил, что во время беременности женщина несет двойную ответственность. По его словам, будущим мамам не нужны "особенные" рекомендации, достаточно общих, проверенных десятилетиями правил.По его мнению, сегодня в период беременности достаточно не появляться на солнце в часы его особой активности, не находиться в душных помещениях, стараться не ездить в транспорте в час пик."Вообще рекомендуется не покидать географическую зону, в которой наступила беременность", – заметил Глазков.Принято считать, что резкая смена климата или образа жизни приводит к дополнительной нагрузке на организм любого человека. Беременной женщине стоит учитывать этот фактор и лишь корректировать свои привычки и обстановку в лучшую сторону, но не менять их на 100%.Ранее Глазков объяснил ежегодное снижение рождаемости.

https://crimea.ria.ru/20211117/kak-vaktsinatsiya-ot-covid-19-vliyaet-na-beremennykh-i-kormyaschikh-zhenschin--vrach-1121447434.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество