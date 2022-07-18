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Почему рождаемость ежегодно падает – крымский врач
Почему рождаемость ежегодно падает – крымский врач - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Почему рождаемость ежегодно падает – крымский врач
Россияне инфантильно относятся к вопросу рождения детей, поэтому рождаемость ежегодно ощутимо снижается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил главный... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T03:30
2022-07-18T03:30
2022-07-18T03:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Россияне инфантильно относятся к вопросу рождения детей, поэтому рождаемость ежегодно ощутимо снижается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил главный врач симферопольского родильного дома №2 Илья Глазков.По его словам, с 1980-х годов количество родов в Крыму снизилось почти в два раза. Так, в 1982 году родильные дома республики приняли 35 тысяч родов, а в 2021 18 тысяч.По его мнению, в современном мире доминирует "психология потребителя и нарциссизма". Люди все реже задумываются о рождении детей в молодом возрасте, а когда наступает время – становится поздно."С годами только понимаешь: "Ну, наверное, надо было детишек побольше". А когда молодой – некогда, надо заработать! Когда же становишься более зрелым, понимаешь, что поезд ушел", – считает Глазков.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева заявила, что институт семьи в России находится в серьезном застое.
https://crimea.ria.ru/20220319/vse-bolshe-par-v-rossii-otkladyvaet-rozhdenie-detey--psikholog-1122709051.html
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общество, мнения, крым, здоровье
Почему рождаемость ежегодно падает – крымский врач
Врач Глазков: современные россияне инфантильно относятся к вопросу рождения детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым.
Россияне инфантильно относятся к вопросу рождения детей, поэтому рождаемость ежегодно ощутимо снижается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил главный врач симферопольского родильного дома №2 Илья Глазков.
По его словам, с 1980-х годов количество родов в Крыму снизилось почти в два раза. Так, в 1982 году родильные дома республики приняли 35 тысяч родов, а в 2021 18 тысяч.
"Вот и считайте. Некому рожать. Дай бог, чтобы к нам с материка приезжали беременные и рожали. На сегодняшний день количество родов уменьшается, и это не только свойство Крыма, это постсоветское пространство полностью", - рассказал врач.
По его мнению, в современном мире доминирует "психология потребителя и нарциссизма". Люди все реже задумываются о рождении детей в молодом возрасте, а когда наступает время – становится поздно.
"С годами только понимаешь: "Ну, наверное, надо было детишек побольше". А когда молодой – некогда, надо заработать! Когда же становишься более зрелым, понимаешь, что поезд ушел", – считает Глазков.
Ранее
уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева заявила, что институт семьи в России находится в серьезном застое.