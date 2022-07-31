https://crimea.ria.ru/20220731/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-snova-rost-1124012293.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: снова рост

COVID-19 в Крыму и Севастополе: снова рост - РИА Новости Крым, 31.07.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: снова рост

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 157 случаев новой коронавирусной инфекции. Сутками ранее сообщалось о 129 новых случаях. Об этом говорится на... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T11:03

2022-07-31T11:03

2022-07-31T10:52

крым

севастополь

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 157 случаев новой коронавирусной инфекции. Сутками ранее сообщалось о 129 новых случаях. Об этом говорится на сайте регионального минздрава."На территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 282 положительных на COVID-19", — сказано в сообщении.Уточняется, что за истекшие сутки госпитализировано 39 пациентов, 36 человек выздоровели.В Севастополе, по данным правительства города, с COVID-19 были госпитализированы семь человек."По состоянию на утро 31 июля в городе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано", — говорится в сообщении на сайте правительства.Там уточнили, что еще 10 человек выздоровели.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 651 человек, выздоровели 82 952.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%, полную вакцинацию прошли 89 млн человек.

https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html

https://crimea.ria.ru/20220729/uroven-kollektivnogo-immuniteta-v-rossii-upal-do-10-1123999187.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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