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COVID-19 в Крыму и Севастополе: снова рост
COVID-19 в Крыму и Севастополе: снова рост - РИА Новости Крым, 31.07.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: снова рост
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 157 случаев новой коронавирусной инфекции. Сутками ранее сообщалось о 129 новых случаях. Об этом говорится на... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T11:03
2022-07-31T11:03
2022-07-31T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 157 случаев новой коронавирусной инфекции. Сутками ранее сообщалось о 129 новых случаях. Об этом говорится на сайте регионального минздрава."На территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 282 положительных на COVID-19", — сказано в сообщении.Уточняется, что за истекшие сутки госпитализировано 39 пациентов, 36 человек выздоровели.В Севастополе, по данным правительства города, с COVID-19 были госпитализированы семь человек."По состоянию на утро 31 июля в городе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано", — говорится в сообщении на сайте правительства.Там уточнили, что еще 10 человек выздоровели.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 651 человек, выздоровели 82 952.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%, полную вакцинацию прошли 89 млн человек.
https://crimea.ria.ru/20220731/rost-kovidnoy-statistiki-uchenyy-obyasnil-chto-delat-1123983501.html
https://crimea.ria.ru/20220729/uroven-kollektivnogo-immuniteta-v-rossii-upal-do-10-1123999187.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 в Крыму и Севастополе: снова рост
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе на воскресенье: снова рост заболеваемости
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 157 случаев новой коронавирусной инфекции. Сутками ранее сообщалось о 129 новых случаях. Об этом говорится на сайте регионального минздрава.
"На территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 282 положительных на COVID-19", — сказано в сообщении.
Уточняется, что за истекшие сутки госпитализировано 39 пациентов, 36 человек выздоровели.
В Севастополе, по данным правительства города, с COVID-19 были госпитализированы семь человек.
"По состоянию на утро 31 июля в городе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано", — говорится в сообщении на сайте правительства.
Там уточнили, что еще 10 человек выздоровели.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 651 человек, выздоровели 82 952.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился
до 10,7%, полную вакцинацию прошли 89 млн человек.