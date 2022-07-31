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Какой сегодня праздник: 31 июля

Какой сегодня праздник: 31 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Какой сегодня праздник: 31 июля

В этот день в России отмечают День Военно-морского флота, рейнджеры всего мира отмечают профессиональный праздник, а книгочеи вспоминают любимые книги. В 1498... РИА Новости Крым, 30.07.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают День Военно-морского флота, рейнджеры всего мира отмечают профессиональный праздник, а книгочеи вспоминают любимые книги. В 1498 году 31 июля Христофор Колумб открыл остров Тринидад, а в 1956 году в Москве открылись "Лужники". В этот день родились Джоан Роулинг и неподражаемый Луи де Фюнес.Что празднуют в России и в миреДень Военно-морского Флота России – профессиональный праздник военнослужащих ВМФ и всех работников, чья деятельность связана с флотом. Традиционно отмечается в последнее воскресенье июля и в 2022 году приходится на 31 число. Празднования обычно начинаются с торжественных построений личных составов флотских частей. На кораблях поднимают Андреевский флаг и сигнальные флаги. На базах Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и территории Каспийской флотилии проводятся военные парады, демонстрации кораблей и оружия, спортивные соревнования. Самые массовые мероприятия проходят в крупных портовых городах, в том числе в Севастополе.В 2007 году Международной федерацией рейнджеров был учрежден профессиональный праздник. Его суть - отметить вклад рейнджеров в защиту природы и отдать дань памяти тем, кто погиб при исполнении своих служебных обязанностей. Ежегодно 31 июля государственные инспекторы по охране окружающей среды отмечают лучших в своих рядах и вспоминают тех, кто погиб в борьбе с браконьерами и пожарами.А еще сегодня праздник книгочеев - День вспоминания любимых книжек. Кстати, некоторые произведения из наших любимых, могли бы и не стать таковыми, поскольку их могли и вовсе не опубликовать. Например, "Унесенных ветром" Маргарет Митчелл отказались публиковать в 38 издательствах. Набоков безуспешно носил "Лолиту" по издательствам в течение двух лет. а Клайву Льюису пришлось услышать отказ 37 раз, прежде чем "Хроники Нарнии" попали на полки книжных магазинов.Знаменательные события31 июля 1498 года испанский мореплаватель итальянского происхождения Христофор Колумб во время третьей исследовательской экспедиции открыл остров Тринидад в Карибском море. Сейчас это основная часть островного государства Тринидад и Табаго. На острове проживает 96% населения страны, которое составляет более 1,2 миллиона человек.31 июля 1703 года в Лондоне к позорному столбу по обвинению в "крамольной клевете" был прикован известный английский писатель, автор бессмертного "Робинзона Крузо" Даниэль Дэфо. Казалось бы, что знаменательного в столь неприятном событии? Дело в том, что вместо грязи и камней толпа закидала Дэфо цветами.31 июля 1925 года английские горняки одержали победу над шахтовладельцами, стремившимися из-за кризиса в угольной промышленности снизить заработные платы. В ходе забастовки шахтеры добились отмены снижения зарплаты и ликвидации минимальной ставки. В историю Великобритании это событие вошло под названием "Красная пятница".В 1928 году на заставке известной американской киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" впервые появился рычащий лев. Его "сыграл" лев по имени Слетс. Это была заставка к фильму "Белые тени южных морей".В 1956 году в Москве была открыта Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина. Потом этот грандиозный стадион назвали "Лужниками". В день открытия на стадионе пошел товарищеский матч между СССР и Китаем. Победил Советский Союз.Кроме того, в "Лужниках" прошли Первая Спартакиада народов СССР, Музыкальный фестиваль мира с участием Bon Jovi, Оззи Осборна и Scorpions и последний концерт группы "Кино". В 90-х годах возле арены появился вещевой рынок, и лишь в 2011 году оттуда ушли последние продавцы, после чего была проведена реконструкция, а потом сюда вернулся большой футбол.Кто родилсяВ 1914 году 31 июля во французской коммуне Курбевуа в семье огранщика алмазов и домохозяйки родился Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса. Ставший известным на весь мир французским комедийным актером, режиссером и сценаристом Луи де Фюнесом.Первым фильмом, в котором сыграл известный комик, стала картина "Барбизонское искушение" Жана Стели. Однако известности актеру эта лента не принесла. Стартом же успешной карьеры можно назвать роль браконьера Блеро в фильме Ива Робера "Не пойман – не вор". В итоге де Фюнес начинает сниматься в трех-четырех картинах в год, среди которых трилогия "Фантомас против Скотланд-Ярда". На пике карьеры он снимается в фильмах "Большая прогулка" и "Разиня".В этот день в 1921 году в Иваново-Вознесенске родилась "всесоюзная киномама" Любовь Соколова. Такое прозвище актрисе дали благодаря тому, что чаще всего она играла роль матерей. Всего она снялась в более чем 400 лентах, среди которых "Летят журавли", "Тихий Дон", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Доживем до понедельника", "Джентльмены удачи", "Тимур и его команда", "Белый Бим Черное ухо", "Самая обаятельная и привлекательная" и многие другие.Самый известный клоун Советского Союза Олег Попов родился 31 июля 1930 года в маленькой деревне Вырубово Московской области. Уже в 14 лет он понял, что хочет связать свою жизнь с цирком и поступил в Государственное училище циркового искусства, правда, выучился там на эквилибриста. Впервые в роли коверного клоуна он выступил в 1950 году и с тех пор выступал в нескольких цирках, в том числе в Германии. После распада СССР он сохранил российское гражданство, но вернулся в Россию только в 2015 году, и то не на ПМЖ, а на гастроли. Во время ряда выступлений в Ростове-на-Дону он умер, сидя перед телевизором в гостиничном номере.В 1937 году во Франции родилась Эдита Пьеха, советская и российская певица, актриса, Народная артистка СССР. Обладательница огромного количества наград и премий, исполнительница таких хитов как "Замечательный сосед", "Город детства", "Песня остается с человеком", "Песенка ни о чем", "Дети Земли" и многих других.В 1945 году в Москве родился мальчик Леня Якубович. Он проучился в школе восемь классов, после чего был изгнан и вынужден пойти работать токарем на завод. Чтобы закончить среднее образование, он параллельно учился в вечерней школе.Леонид Якубович связывал свое будущее с машиностроением, поэтому закончил профильный московский институт, но судьба распорядилась иначе: в 1991 году он решил попробовать себя в роли ведущего программы "Поле чудес" и с того времени стал бессменным ведущим этого популярного теле-шоу.В 1965 году родилась "мама Гарри Поттера" - известная писательница Джоан Роулинг. Идея написания романов о маленьком волшебнике пришла в голову писательнице, когда она ехала на поезде из Манчестера в Лондон в 1990 году. По ее словам, она "пришла полностью сформированной".Роман был завершен к 1995 году. На тот момент жизнь Роулинг стремительно летела под откос: смерть матери, развод, отсутствие работы и маленький ребенок на руках. Она попыталась издать свою первую книгу "Гарри Поттер и философский камень", но ей отказали 12 раз. Первый тираж был всего 1000 экземпляров. Однако спустя пять месяцев книга собрала несколько наград, а в США даже провели аукцион среди издательств, готовых напечатать книгу. В итоге право было продано за 105 тысяч долларов.В 1998 и 1999 были напечатаны романы "Гарри Поттер и Тайная комната" и "Гарри Поттер и узник Азкабана". Четвертая книга "Гарри Поттер и Кубок огня" вышла в 2000 году, спустя три года напечатан "Гарри Поттер и Орден Феникса". Следом - еще две книги о маленьком волшебнике. Так, пройдя череду неудач, Джоан Роулинг стала одной из самых богатых писательниц. В 2017 году Forbes оценил ее состояние в 650 миллионов долларов.

https://crimea.ria.ru/20220416/kakie-knigi-o-voyne-mogut-zapretit-v-rossii-1122967517.html

https://crimea.ria.ru/20220117/Kerri-skvoz-slezy-grustnaya-iznanka-zhizni-velikogo-komika-1119152679.html

https://crimea.ria.ru/20220408/garri-potter-ukhodit-iz-rossii-1122888425.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости