https://crimea.ria.ru/20220730/rossiyskie-voennye-unichtozhili-amerikanskie-gaubitsy-i-rls-1124006408.html

Российские военные уничтожили американские гаубицы и РЛС

Российские военные уничтожили американские гаубицы и РЛС - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Российские военные уничтожили американские гаубицы и РЛС

В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили две американские гаубицы и радиолокационные станции, поставленные Штатами Украине. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T14:06

2022-07-30T14:06

2022-07-30T14:06

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

игорь конашенков

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили две американские гаубицы и радиолокационные станции, поставленные Штатами Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ВСУ попытались нанести удар по Херсону >>Также поражены батарея реактивных систем залпового огня "Ураган", две артиллерийских батареи гаубиц "Гиацинт-Б", подавлены шесть взводов РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские батареи САУ "Гвоздика", три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.За сутки поражены восемь пунктов управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска, 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 256-и районах. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска и 24-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой Народной Республики.

https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков, министерство обороны рф