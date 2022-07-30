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Российские военные уничтожили американские гаубицы и РЛС
Российские военные уничтожили американские гаубицы и РЛС - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Российские военные уничтожили американские гаубицы и РЛС
В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили две американские гаубицы и радиолокационные станции, поставленные Штатами Украине. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T14:06
2022-07-30T14:06
2022-07-30T14:06
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
игорь конашенков
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили две американские гаубицы и радиолокационные станции, поставленные Штатами Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ВСУ попытались нанести удар по Херсону >>Также поражены батарея реактивных систем залпового огня "Ураган", две артиллерийских батареи гаубиц "Гиацинт-Б", подавлены шесть взводов РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские батареи САУ "Гвоздика", три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.За сутки поражены восемь пунктов управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска, 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 256-и районах. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска и 24-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой Народной Республики.
https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков, министерство обороны рф
Российские военные уничтожили американские гаубицы и РЛС
Минобороны: две американское гаубицы и две РЛС уничтожены в ходе спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили две американские гаубицы и радиолокационные станции, поставленные Штатами Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
О его данным, две американские гаубицы М777 уничтожены в районе Степногорска Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США, а в районе населенного пункта Нововоронцовка Херсонской области – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37.
Также поражены батарея реактивных систем залпового огня "Ураган", две артиллерийских батареи гаубиц "Гиацинт-Б", подавлены шесть взводов РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские батареи САУ "Гвоздика", три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.
За сутки поражены восемь пунктов управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска, 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 256-и районах. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 72-й механизированной бригады в районе Артемовска и 24-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой Народной Республики.