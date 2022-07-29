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Вместо утилизации: Северная Македония передала Украине списанные танки - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Вместо утилизации: Северная Македония передала Украине списанные танки
Вместо утилизации: Северная Македония передала Украине списанные танки - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Вместо утилизации: Северная Македония передала Украине списанные танки
Правительство Северной Македонии направило на Украину подлежащие плановой утилизации танки третьего поколения Т-72. Об этом со ссылкой на министерство обороны... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T17:42
2022-07-29T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Правительство Северной Македонии направило на Украину подлежащие плановой утилизации танки третьего поколения Т-72. Об этом со ссылкой на министерство обороны республики пишет РИА Новости.Ранее в социальных сетях ведомств Северной Македонии появились фотографии и видеозаписи, на которых колонны грузовиков перевозят танки. Местные СМИ сделали запрос в министерство обороны, где рассказали о состоянии боевых машин.Кроме того, в минобороны уточнили, что танковый батальон Северной Македонии будет расформирован после передачи танков. Его место займут американские бронеавтомобили JLTV, поставленные северомакедонской армии по соглашению с США.По данным местных СМИ, у армии республики был 31 танк Т-72. Их Северной Македонии поставила Российская Федерация в 2001 году во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами - боевиками Армии национального освобождения.Ранее советник МВД Украины Геращенко признал, сколько протянут ВСУ без поддержки Запада.
https://crimea.ria.ru/20220729/skolko-protyanut-vsu-bez-pomoschi-zapada-otkrovennoe-priznanie-iz-kieva-1123995514.html
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украина, в мире
Вместо утилизации: Северная Македония передала Украине списанные танки

Северная Македония передала Украине "неконкурентоспособные" танки, подлежащие утилизации

17:42 29.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Правительство Северной Македонии направило на Украину подлежащие плановой утилизации танки третьего поколения Т-72. Об этом со ссылкой на министерство обороны республики пишет РИА Новости.
Ранее в социальных сетях ведомств Северной Македонии появились фотографии и видеозаписи, на которых колонны грузовиков перевозят танки. Местные СМИ сделали запрос в министерство обороны, где рассказали о состоянии боевых машин.
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"Речь идет о третьем поколении танков, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с нашими требованиями и со снабжением на западной платформе. В предстоящем периоде должны были бы расходоваться ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным", – цитирует северомакедонские СМИ РИА Новости.
Кроме того, в минобороны уточнили, что танковый батальон Северной Македонии будет расформирован после передачи танков. Его место займут американские бронеавтомобили JLTV, поставленные северомакедонской армии по соглашению с США.
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По данным местных СМИ, у армии республики был 31 танк Т-72. Их Северной Македонии поставила Российская Федерация в 2001 году во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами - боевиками Армии национального освобождения.
Ранее советник МВД Украины Геращенко признал, сколько протянут ВСУ без поддержки Запада.
 
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