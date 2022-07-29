https://crimea.ria.ru/20220729/vmesto-utilizatsii-severnaya-makedoniya-peredala-ukraine-spisannye-tanki-1123999826.html

Вместо утилизации: Северная Македония передала Украине списанные танки

Вместо утилизации: Северная Македония передала Украине списанные танки - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Вместо утилизации: Северная Македония передала Украине списанные танки

Правительство Северной Македонии направило на Украину подлежащие плановой утилизации танки третьего поколения Т-72. Об этом со ссылкой на министерство обороны... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T17:42

2022-07-29T17:42

2022-07-29T17:42

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Правительство Северной Македонии направило на Украину подлежащие плановой утилизации танки третьего поколения Т-72. Об этом со ссылкой на министерство обороны республики пишет РИА Новости.Ранее в социальных сетях ведомств Северной Македонии появились фотографии и видеозаписи, на которых колонны грузовиков перевозят танки. Местные СМИ сделали запрос в министерство обороны, где рассказали о состоянии боевых машин.Кроме того, в минобороны уточнили, что танковый батальон Северной Македонии будет расформирован после передачи танков. Его место займут американские бронеавтомобили JLTV, поставленные северомакедонской армии по соглашению с США.По данным местных СМИ, у армии республики был 31 танк Т-72. Их Северной Македонии поставила Российская Федерация в 2001 году во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами - боевиками Армии национального освобождения.Ранее советник МВД Украины Геращенко признал, сколько протянут ВСУ без поддержки Запада.

https://crimea.ria.ru/20220729/skolko-protyanut-vsu-bez-pomoschi-zapada-otkrovennoe-priznanie-iz-kieva-1123995514.html

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