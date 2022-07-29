https://crimea.ria.ru/20220729/ekspert-rasskazal-kak-izmenyatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya-1123988701.html
Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля
Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля
Отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене, но нынешняя ситуация может привести в чувства нового... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T03:00
2022-07-29T03:00
2022-07-29T03:00
андрей чупрыгин
мнения
российская федерация (россия, рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110435/76/1104357635_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_aadf75de546d1cd0c97e1be372b3b8ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене, но нынешняя ситуация может привести в чувства нового премьера Яира Лапида. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.Во вторник бывший премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху выступил с публичным заявлением о том, что кризис в отношениях с Россией может привести к угрозе национальной безопасности Израиля. Политик раскритиковал действия нынешнего главы правительства Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца в отношении России. Андрей Чупрыгин, в разговоре с РИА Новости Крым отметил, что отношения России и Израиля начали ухудшаться после ухода Нетаньяху с поста премьера."Отношения с Израилем начали ухудшаться после того как ушел Нетаньяху. И предыдущий премьер (Нафтали Бенет - ред.), и нынешний Яир Лапид — это ребята, которые достаточно критически относятся к России и нашей политике на Ближнем Востоке. Поэтому меня не удивляет этот всплеск напряженности в отношениях с Израилем", — констатировал эксперт.Он подчеркнул, что ухудшения отношений двух стран могут происходить на фоне заявлений о закрытии еврейского агентства на территории России."Вся эта история с Израилем достаточно сложная. Ухудшение отношений сейчас, формально, это требование прокуратуры закрыть израильское еврейское агентство "Сохнут" на территории Российской Федерации. В качестве аргумента было предъявлено что они занимаются сбором сведений о россиянах. Скорее всего это заявление связано с позицией Израиля в отношении конфликта на Украине", — считает Чупрыгин.Эксперт был удивлен, что это решение было принято именно сейчас и в таком контексте, несмотря на то, что Израиль не присоединился к санкциям против России.По его словам, отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене.Эксперт добавил, что нынешняя ситуация с Израилем может привести в чувства нового премьера.
https://crimea.ria.ru/20220126/mir-kriticheski-blizok-k-mezhnatsionalnym-roznyam--eksperty-1122163977.html
https://crimea.ria.ru/20220726/chudovischnyy-shok-dlya-mira-ekspert-ne-isklyuchil-bolshoy-voyny-iz-za-tayvanya-1123964340.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110435/76/1104357635_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ec5d047867d2b8daea1f7233f4f82f6a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
андрей чупрыгин, мнения, российская федерация (россия, рф), политика
Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля
Востоковед Чупрыгин: отношения России и Израиля не будут существенно накаляться
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене, но нынешняя ситуация может привести в чувства нового премьера Яира Лапида. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Во вторник бывший премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху выступил с публичным заявлением о том, что кризис в отношениях с Россией может привести к угрозе национальной безопасности Израиля. Политик раскритиковал действия нынешнего главы правительства Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца в отношении России.
"Я обеспокоен тем, что то, что мы построили за эти годы, рушится прямо на наших глазах в последние недели", — заявил Нетаньяху.
Андрей Чупрыгин, в разговоре с РИА Новости Крым
отметил, что отношения России и Израиля начали ухудшаться после ухода Нетаньяху с поста премьера.
"Отношения с Израилем начали ухудшаться после того как ушел Нетаньяху. И предыдущий премьер (Нафтали Бенет - ред.), и нынешний Яир Лапид — это ребята, которые достаточно критически относятся к России и нашей политике на Ближнем Востоке. Поэтому меня не удивляет этот всплеск напряженности в отношениях с Израилем", — констатировал эксперт.
Он подчеркнул, что ухудшения отношений двух стран могут происходить на фоне заявлений о закрытии еврейского агентства на территории России.
"Вся эта история с Израилем достаточно сложная. Ухудшение отношений сейчас, формально, это требование прокуратуры закрыть израильское еврейское агентство "Сохнут" на территории Российской Федерации. В качестве аргумента было предъявлено что они занимаются сбором сведений о россиянах. Скорее всего это заявление связано с позицией Израиля в отношении конфликта на Украине", — считает Чупрыгин.
Эксперт был удивлен, что это решение было принято именно сейчас и в таком контексте, несмотря на то, что Израиль не присоединился к санкциям против России.
"Да, они осудили (проведение специальной военной операции — ред.), как и многие страны, но к санкциям не присоединились, и пытались выдержать определенную дистанцию в этом вопросе", — поделился он.
По его словам, отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене.
"Я думаю отношения Израиля и России вернутся в средненапряженное русло. Потому что эти двусторонние отношения важны в рамках тех процессов, которые происходят на Ближнем Востоке. Делить нам действительно нечего, а вот согласовывать — есть что. Это и политические моменты, и ситуация в Сирии, где есть вопросы, которые без участия России и Израиля не решить. Это два основных актора в политическом раскладе", — считает Чупрыгин.
Эксперт добавил, что нынешняя ситуация с Израилем может привести в чувства нового премьера.
"Здесь конечно должен сработать фактор "приведения в чувства" Яира Лапида, который придя на должность премьера, с моей точки зрения, не с того начал. Но я думаю, что ему подскажут, в том числе внутри Израиля. Там есть серьезные политические силы, которые пойдут на большие уступки, чтобы сохранить добрые отношения с Российской Федерацией", — заключил он.