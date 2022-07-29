https://crimea.ria.ru/20220729/ekspert-rasskazal-kak-izmenyatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya-1123988701.html

Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля

Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля

Отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене, но нынешняя ситуация может привести в чувства нового... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T03:00

2022-07-29T03:00

2022-07-29T03:00

андрей чупрыгин

мнения

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене, но нынешняя ситуация может привести в чувства нового премьера Яира Лапида. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.Во вторник бывший премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху выступил с публичным заявлением о том, что кризис в отношениях с Россией может привести к угрозе национальной безопасности Израиля. Политик раскритиковал действия нынешнего главы правительства Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца в отношении России. Андрей Чупрыгин, в разговоре с РИА Новости Крым отметил, что отношения России и Израиля начали ухудшаться после ухода Нетаньяху с поста премьера."Отношения с Израилем начали ухудшаться после того как ушел Нетаньяху. И предыдущий премьер (Нафтали Бенет - ред.), и нынешний Яир Лапид — это ребята, которые достаточно критически относятся к России и нашей политике на Ближнем Востоке. Поэтому меня не удивляет этот всплеск напряженности в отношениях с Израилем", — констатировал эксперт.Он подчеркнул, что ухудшения отношений двух стран могут происходить на фоне заявлений о закрытии еврейского агентства на территории России."Вся эта история с Израилем достаточно сложная. Ухудшение отношений сейчас, формально, это требование прокуратуры закрыть израильское еврейское агентство "Сохнут" на территории Российской Федерации. В качестве аргумента было предъявлено что они занимаются сбором сведений о россиянах. Скорее всего это заявление связано с позицией Израиля в отношении конфликта на Украине", — считает Чупрыгин.Эксперт был удивлен, что это решение было принято именно сейчас и в таком контексте, несмотря на то, что Израиль не присоединился к санкциям против России.По его словам, отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене.Эксперт добавил, что нынешняя ситуация с Израилем может привести в чувства нового премьера.

https://crimea.ria.ru/20220126/mir-kriticheski-blizok-k-mezhnatsionalnym-roznyam--eksperty-1122163977.html

https://crimea.ria.ru/20220726/chudovischnyy-shok-dlya-mira-ekspert-ne-isklyuchil-bolshoy-voyny-iz-za-tayvanya-1123964340.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

андрей чупрыгин, мнения, российская федерация (россия, рф), политика