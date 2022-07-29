Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220729/ekspert-rasskazal-kak-izmenyatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya-1123988701.html
Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля
Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля
Отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене, но нынешняя ситуация может привести в чувства нового... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T03:00
2022-07-29T03:00
андрей чупрыгин
мнения
российская федерация (россия, рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110435/76/1104357635_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_aadf75de546d1cd0c97e1be372b3b8ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене, но нынешняя ситуация может привести в чувства нового премьера Яира Лапида. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.Во вторник бывший премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху выступил с публичным заявлением о том, что кризис в отношениях с Россией может привести к угрозе национальной безопасности Израиля. Политик раскритиковал действия нынешнего главы правительства Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца в отношении России. Андрей Чупрыгин, в разговоре с РИА Новости Крым отметил, что отношения России и Израиля начали ухудшаться после ухода Нетаньяху с поста премьера."Отношения с Израилем начали ухудшаться после того как ушел Нетаньяху. И предыдущий премьер (Нафтали Бенет - ред.), и нынешний Яир Лапид — это ребята, которые достаточно критически относятся к России и нашей политике на Ближнем Востоке. Поэтому меня не удивляет этот всплеск напряженности в отношениях с Израилем", — констатировал эксперт.Он подчеркнул, что ухудшения отношений двух стран могут происходить на фоне заявлений о закрытии еврейского агентства на территории России."Вся эта история с Израилем достаточно сложная. Ухудшение отношений сейчас, формально, это требование прокуратуры закрыть израильское еврейское агентство "Сохнут" на территории Российской Федерации. В качестве аргумента было предъявлено что они занимаются сбором сведений о россиянах. Скорее всего это заявление связано с позицией Израиля в отношении конфликта на Украине", — считает Чупрыгин.Эксперт был удивлен, что это решение было принято именно сейчас и в таком контексте, несмотря на то, что Израиль не присоединился к санкциям против России.По его словам, отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене.Эксперт добавил, что нынешняя ситуация с Израилем может привести в чувства нового премьера.
https://crimea.ria.ru/20220126/mir-kriticheski-blizok-k-mezhnatsionalnym-roznyam--eksperty-1122163977.html
https://crimea.ria.ru/20220726/chudovischnyy-shok-dlya-mira-ekspert-ne-isklyuchil-bolshoy-voyny-iz-za-tayvanya-1123964340.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110435/76/1104357635_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ec5d047867d2b8daea1f7233f4f82f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей чупрыгин, мнения, российская федерация (россия, рф), политика
Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля

Востоковед Чупрыгин: отношения России и Израиля не будут существенно накаляться

03:00 29.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосольство Израиля в Москве прекратило работу из-за забастовки дипломатов
Посольство Израиля в Москве прекратило работу из-за забастовки дипломатов - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене, но нынешняя ситуация может привести в чувства нового премьера Яира Лапида. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Во вторник бывший премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху выступил с публичным заявлением о том, что кризис в отношениях с Россией может привести к угрозе национальной безопасности Израиля. Политик раскритиковал действия нынешнего главы правительства Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца в отношении России.
"Я обеспокоен тем, что то, что мы построили за эти годы, рушится прямо на наших глазах в последние недели", — заявил Нетаньяху.
Андрей Чупрыгин, в разговоре с РИА Новости Крым отметил, что отношения России и Израиля начали ухудшаться после ухода Нетаньяху с поста премьера.
"Отношения с Израилем начали ухудшаться после того как ушел Нетаньяху. И предыдущий премьер (Нафтали Бенет - ред.), и нынешний Яир Лапид — это ребята, которые достаточно критически относятся к России и нашей политике на Ближнем Востоке. Поэтому меня не удивляет этот всплеск напряженности в отношениях с Израилем", — констатировал эксперт.
Акция протеста лицеистов в Париже - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 18:54
Мир критически близок к межнациональным розням – эксперты
Он подчеркнул, что ухудшения отношений двух стран могут происходить на фоне заявлений о закрытии еврейского агентства на территории России.
"Вся эта история с Израилем достаточно сложная. Ухудшение отношений сейчас, формально, это требование прокуратуры закрыть израильское еврейское агентство "Сохнут" на территории Российской Федерации. В качестве аргумента было предъявлено что они занимаются сбором сведений о россиянах. Скорее всего это заявление связано с позицией Израиля в отношении конфликта на Украине", — считает Чупрыгин.
Эксперт был удивлен, что это решение было принято именно сейчас и в таком контексте, несмотря на то, что Израиль не присоединился к санкциям против России.
"Да, они осудили (проведение специальной военной операции — ред.), как и многие страны, но к санкциям не присоединились, и пытались выдержать определенную дистанцию в этом вопросе", — поделился он.
По его словам, отношения России и Израиля не будут существенно накаляться из-за общих тем для на политической арене.

"Я думаю отношения Израиля и России вернутся в средненапряженное русло. Потому что эти двусторонние отношения важны в рамках тех процессов, которые происходят на Ближнем Востоке. Делить нам действительно нечего, а вот согласовывать — есть что. Это и политические моменты, и ситуация в Сирии, где есть вопросы, которые без участия России и Израиля не решить. Это два основных актора в политическом раскладе", — считает Чупрыгин.

Эксперт добавил, что нынешняя ситуация с Израилем может привести в чувства нового премьера.
"Здесь конечно должен сработать фактор "приведения в чувства" Яира Лапида, который придя на должность премьера, с моей точки зрения, не с того начал. Но я думаю, что ему подскажут, в том числе внутри Израиля. Там есть серьезные политические силы, которые пойдут на большие уступки, чтобы сохранить добрые отношения с Российской Федерацией", — заключил он.
Солдаты Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 19:48
Чудовищный шок для мира: эксперт не исключил большой войны из-за Тайваня
 
Андрей ЧупрыгинМненияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:00Эксперт рассказал, как изменятся отношения России и Израиля
00:01В Крыму жара: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
22:02Главные события и комментарии дня: 28 июля
21:37Как экономить деньги на воде - совет эксперта Роскачества
21:33Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса
21:03Ученые нашли новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера
20:46Кардиолог перечислил правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
20:12Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР
19:46Медведев рассказал о политике РФ в отношении Швеции и Финляндии
19:21Распад Украины неизбежен – эксперт
18:52В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД России
18:39Ненастоящая "Алиса" обманывает россиян, заявили в "Яндексе"
18:17Рейд Севастопольской бухты временно перекроют
17:59Директору "Тайгана" Зубкову дали 2 года тюрьмы
17:46В Крыму снижается безработица – минтруда РК
17:21На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады
17:10В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
16:55Названо главное решение России о будущем Украины
16:35Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД
Лента новостейМолния