https://crimea.ria.ru/20220728/zelenskiy-naznachil-genprokurora-ukrainy-1123981907.html
Зеленский назначил генпрокурора Украины
Зеленский назначил генпрокурора Украины - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Зеленский назначил генпрокурора Украины
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генеральным прокурором страны... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T11:36
2022-07-28T11:36
2022-07-28T11:37
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генеральным прокурором страны. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса Зеленского."Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа.Верховная рада Украины накануне проголосовала за назначение главы ее правового комитета Костина новым генпрокурором. Не успев занять пост, он уже получил обвинение в посещении Крыма после 2014 года. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, Костин дважды ездил на полуостров якобы "по семейным обстоятельствам".17 июля Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что уволил генпрокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. Однако на следующий день в офисе украинского президента пояснили, что речи об увольнении этих двух чиновников не идет, поскольку "акты не означают фактического увольнения". Несмотря на это, 19 июля указ об отставке Венедиктовой был подписан.
https://crimea.ria.ru/20220717/zelenskiy-rasskazal-za-chto-uvolil-bakanova-i-venediktovu-1123874825.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, политика
Зеленский назначил генпрокурора Украины
Зеленский подписал указ о назначении Костина генпрокурором Украины
11:36 28.07.2022 (обновлено: 11:37 28.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина генеральным прокурором страны. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса Зеленского.
"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", - говорится в тексте указа.
Верховная рада Украины накануне проголосовала за назначение главы ее правового комитета Костина новым генпрокурором. Не успев занять пост, он уже получил обвинение в посещении Крыма
после 2014 года. По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, Костин дважды ездил на полуостров якобы "по семейным обстоятельствам".
17 июля Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что уволил генпрокурора страны Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. Однако на следующий день в офисе украинского президента пояснили, что речи об увольнении этих двух чиновников не идет, поскольку "акты не означают фактического увольнения". Несмотря на это, 19 июля указ об отставке Венедиктовой был подписан.