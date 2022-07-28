Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220728/v-sevastopole-zhenschina-nasmert-zabila-podrugu-iz-revnosti-1123987550.html
В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
Жительница Севастополя получила пять лет колонии за смертельное избиение своей знакомой на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T17:10
2022-07-28T17:10
севастополь
закон и право
прокуратура города севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119211544_0:36:960:576_1920x0_80_0_0_937949b2cac740c5ba35192549135629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя получила пять лет колонии за смертельное избиение своей знакомой на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Инцидент произошел в мае 2021 года. Злоумышленница вместе со своей 47-летней знакомой распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора.Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220722/zadushil-i-zakopal-v-sevastopole-revnivtsa-prigovorili-k-9-godam-kolonii-1123925823.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119211544_58:0:909:638_1920x0_80_0_0_bede189222b19d8d9383fefa0a6b08ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя
В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности

В Севастополе женщина насмерть забила кружкой подругу, суд дал пять лет колонии

17:10 28.07.2022
 
© Фото: pixabay.comЗаключение
Заключение
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя получила пять лет колонии за смертельное избиение своей знакомой на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Инцидент произошел в мае 2021 года. Злоумышленница вместе со своей 47-летней знакомой распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора.
"В ходе совместного распития алкогольных напитков в компании друзей между женщинами произошел конфликт на почве ревности. При этом гостья нанесла хозяйке множественные удары керамической кружкой. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления", - сообщили в ведомстве.
Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Суд
22 июля, 10:18
Задушил и закопал: в Севастополе ревнивца приговорили к 9 годам колонии
 
СевастопольЗакон и правоПрокуратура города Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46В Крыму снижается безработица – минтруда РК
17:21На Украине началась "распродажа страны" — депутат Рады
17:10В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
16:55Названо главное решение России о будущем Украины
16:35Поезд "Москва—Евпатория" сбил женщину под Симферополем — МВД
16:23На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
16:00Что ждет КПРФ и "Справедливую Россию" после объединения
15:30Вернут ли ограничения по COVID-19 из-за роста заболеваемости
15:22В Севастополе водитель и его работодатель отправились в тюрьму за кокаин
15:03Путин назначил нового замминистра обороны
14:56Сенат США призвал объявить Россию страной - спонсором терроризма
14:22Льготная ипотека в России: власти выделяют еще 45,5 млрд рублей
14:05Правительство выделит свыше 10 млрд рублей регионам на доплату к пенсиям
13:59Что стоит за возможным объединением КПРФ и СРЗП — мнение политолога
13:45В Кремле оценили идею освобождать русские города на Украине
13:34Украинские боевики из теробороны расстреляли отступающих солдат ВСУ
13:27ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
12:53Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья
12:43Захарова ответила на слова Зеленского о наследии Киевской Руси
12:20Максимум случаев с апреля: федеральная сводка по COVID-19
Лента новостейМолния