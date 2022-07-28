https://crimea.ria.ru/20220728/v-sevastopole-zhenschina-nasmert-zabila-podrugu-iz-revnosti-1123987550.html
В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
Жительница Севастополя получила пять лет колонии за смертельное избиение своей знакомой на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T17:10
2022-07-28T17:10
2022-07-28T17:10
севастополь
закон и право
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя получила пять лет колонии за смертельное избиение своей знакомой на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Инцидент произошел в мае 2021 года. Злоумышленница вместе со своей 47-летней знакомой распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора.Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220722/zadushil-i-zakopal-v-sevastopole-revnivtsa-prigovorili-k-9-godam-kolonii-1123925823.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя
В Севастополе женщина насмерть забила подругу из ревности
В Севастополе женщина насмерть забила кружкой подругу, суд дал пять лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя получила пять лет колонии за смертельное избиение своей знакомой на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Инцидент произошел в мае 2021 года. Злоумышленница вместе со своей 47-летней знакомой распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора.
"В ходе совместного распития алкогольных напитков в компании друзей между женщинами произошел конфликт на почве ревности. При этом гостья нанесла хозяйке множественные удары керамической кружкой. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления", - сообщили в ведомстве.
Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.