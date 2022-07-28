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В Крыму снижается безработица – минтруда РК - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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В Крыму снижается безработица – минтруда РК
В Крыму снижается безработица – минтруда РК - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Крыму снижается безработица – минтруда РК
В Крыму показатель безработицы снизился в девять раз с 2020 года. Сегодня в республиканском центре занятости состоит 6140 человек, сообщил замминистра труда и... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T17:46
2022-07-28T17:46
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Крыму показатель безработицы снизился в девять раз с 2020 года. Сегодня в республиканском центре занятости состоит 6140 человек, сообщил замминистра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский.По словам Михалевского, в последние несколько лет на рынке труда наблюдается положительная динамика."На сегодня в Центре занятости Республики Крым состоит на учете 6140 человек. По сравнению с прошлогодним периодом количество безработных уменьшилось в три раза. А в сравнении с 2020 годом – в 9 раз. С апреля 2020 года мы находились в режиме повышенной готовности, тогда количество безработных составляло более 55 тысяч", – приводит слова чиновника Центр управления регионом.При этом в республике открыто более 21 тысячи вакансий. По его словам, в Ялте, Алуште и Симферопольском районе на одного соискателя приходится три вакансии, а в Раздольненском, Советском, Нижнегорском районе на двух безработных приходится всего одна вакансия.Также замминистра труда и соцзащиты рассказал, что в Крыму найти работу могут и молодые крымчане в возрасте от 14 до 18 лет."На сегодня у нас трудоустроено 746 несовершеннолетних. Планируем в этом году трудоустроить 1600 подростков. Ребятам предлагают различные вакансии: курьер, помощник повара, горничная, сельхозрабочий. Чтобы устроиться на работу, несовершеннолетним нужно обратиться в территориальное отделение службы занятости", - отметил Михалевский.Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил о постепенном росте напряжения на рынке труда в России.
https://crimea.ria.ru/20211109/kakie-professii-vostrebovany-v-krymu-i-kak-ustroitsya-na-rabotu-1121352609.html
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общество, крым
В Крыму снижается безработица – минтруда РК

Минтруда РК: количество безработных в Крыму снизилось в девять раз с 2020 года

17:46 28.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Крыму показатель безработицы снизился в девять раз с 2020 года. Сегодня в республиканском центре занятости состоит 6140 человек, сообщил замминистра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский.
По словам Михалевского, в последние несколько лет на рынке труда наблюдается положительная динамика.
"На сегодня в Центре занятости Республики Крым состоит на учете 6140 человек. По сравнению с прошлогодним периодом количество безработных уменьшилось в три раза. А в сравнении с 2020 годом – в 9 раз. С апреля 2020 года мы находились в режиме повышенной готовности, тогда количество безработных составляло более 55 тысяч", – приводит слова чиновника Центр управления регионом.
Михалевский отметил, что самые востребованные в Крыму профессии – медики и учителя, а самые высокооплачиваемые – в сферах финансов, банковского дела, добычи полезных ископаемых.
При этом в республике открыто более 21 тысячи вакансий. По его словам, в Ялте, Алуште и Симферопольском районе на одного соискателя приходится три вакансии, а в Раздольненском, Советском, Нижнегорском районе на двух безработных приходится всего одна вакансия.
Также замминистра труда и соцзащиты рассказал, что в Крыму найти работу могут и молодые крымчане в возрасте от 14 до 18 лет.
"На сегодня у нас трудоустроено 746 несовершеннолетних. Планируем в этом году трудоустроить 1600 подростков. Ребятам предлагают различные вакансии: курьер, помощник повара, горничная, сельхозрабочий. Чтобы устроиться на работу, несовершеннолетним нужно обратиться в территориальное отделение службы занятости", - отметил Михалевский.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил о постепенном росте напряжения на рынке труда в России.
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