https://crimea.ria.ru/20220728/raspad-ukrainy-neizbezhen--ekspert-1123987665.html

Распад Украины неизбежен – эксперт

Распад Украины неизбежен – эксперт - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Распад Украины неизбежен – эксперт

Украина на протяжении всего своего существования в той или иной форме неизбежно распадалась на части, так будет и в нынешней ситуации, считает руководитель... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T19:21

2022-07-28T19:21

2022-07-28T19:21

наталья киселева

форго

украина

мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Украина на протяжении всего своего существования в той или иной форме неизбежно распадалась на части, так будет и в нынешней ситуации, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.По мнению эксперта, сколько бы еще не продержался нынешний нацистский режим в Киеве, его агонию уже ничто не остановит."Сколько бы ни продолжал находиться у власти нынешний режим, он все равно агонизирует. Да, этот период может растянуться во времени, но это все равно агония. И на этих развалинах нацистского режима надо серьезно зачистить весь тот мусор, который останется после его крушения. Нельзя оставлять эти развалины без зачистки", – отметила Киселева.Социолог отметила, что Украину на протяжении многих лет готовили к агрессии против России, создавая украинскую нацию, отличную от русских. Этот процесс непременно сопровождался дегуманизацией русского населения в глазах украинцев, дерусификации населения и дистанцирования от России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html

украина

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наталья киселева, форго, украина, мнения, политика