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Распад Украины неизбежен – эксперт
Распад Украины неизбежен – эксперт - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Распад Украины неизбежен – эксперт
Украина на протяжении всего своего существования в той или иной форме неизбежно распадалась на части, так будет и в нынешней ситуации, считает руководитель... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T19:21
2022-07-28T19:21
2022-07-28T19:21
наталья киселева
форго
украина
мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Украина на протяжении всего своего существования в той или иной форме неизбежно распадалась на части, так будет и в нынешней ситуации, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.По мнению эксперта, сколько бы еще не продержался нынешний нацистский режим в Киеве, его агонию уже ничто не остановит."Сколько бы ни продолжал находиться у власти нынешний режим, он все равно агонизирует. Да, этот период может растянуться во времени, но это все равно агония. И на этих развалинах нацистского режима надо серьезно зачистить весь тот мусор, который останется после его крушения. Нельзя оставлять эти развалины без зачистки", – отметила Киселева.Социолог отметила, что Украину на протяжении многих лет готовили к агрессии против России, создавая украинскую нацию, отличную от русских. Этот процесс непременно сопровождался дегуманизацией русского населения в глазах украинцев, дерусификации населения и дистанцирования от России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
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наталья киселева, форго, украина, мнения, политика
Распад Украины неизбежен – эксперт
Социолог Киселева: Украина всегда неизбежно делилась на части, распад – в ее генетике
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Украина на протяжении всего своего существования в той или иной форме неизбежно распадалась на части, так будет и в нынешней ситуации, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
"Любое образование под названием Украина всегда делилось как минимум на две части. Считаю, что так оно будет и сейчас. Распад заложен уже в генетике самого этого проекта под названием "Украина". В тех границах, которые существовали на момент обретения независимости в 1991 году, она уже не сохранилась, не сохранится и в нынешних сложившихся условиях", – сказала Киселева на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По мнению эксперта, сколько бы еще не продержался нынешний нацистский режим в Киеве, его агонию уже ничто не остановит.
"Сколько бы ни продолжал находиться у власти нынешний режим, он все равно агонизирует. Да, этот период может растянуться во времени, но это все равно агония. И на этих развалинах нацистского режима надо серьезно зачистить весь тот мусор, который останется после его крушения. Нельзя оставлять эти развалины без зачистки", – отметила Киселева.
Социолог отметила, что Украину на протяжении многих лет готовили к агрессии против России, создавая украинскую нацию, отличную от русских. Этот процесс непременно сопровождался дегуманизацией русского населения в глазах украинцев, дерусификации населения и дистанцирования от России.
"Когда этот процесс завершается, происходит агрессия. Поэтому президент России принял абсолютно правильное решение нанести превентивный удар, в противном случае этот удар получила бы Россия на своей территории", –добавила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.