https://crimea.ria.ru/20220728/putin-naznachil-novogo-zamministra-oborony-1123985008.html

Путин назначил нового замминистра обороны

Путин назначил нового замминистра обороны - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Путин назначил нового замминистра обороны

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны, документ размещен на официальном портале правовых... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T15:03

2022-07-28T15:03

2022-07-28T15:03

министерство обороны рф

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны, документ размещен на официальном портале правовых актов.Одновременно данным указом Горемыкин освобожден от ранее занимаемой должности.Горемыкин с 2009 года занимал должность начальника Главного управления кадров Минобороны. Имеет ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы, отмечен почетным званием "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".

https://crimea.ria.ru/20220726/rf-provedet-ucheniya-vostok-2022-s-privlecheniem-inostrannogo-kontingenta-1123964494.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, владимир путин (политик)