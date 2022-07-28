https://crimea.ria.ru/20220728/putin-naznachil-novogo-zamministra-oborony-1123985008.html
Путин назначил нового замминистра обороны
Путин назначил нового замминистра обороны - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Путин назначил нового замминистра обороны
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны, документ размещен на официальном портале правовых... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T15:03
2022-07-28T15:03
2022-07-28T15:03
министерство обороны рф
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны, документ размещен на официальном портале правовых актов.Одновременно данным указом Горемыкин освобожден от ранее занимаемой должности.Горемыкин с 2009 года занимал должность начальника Главного управления кадров Минобороны. Имеет ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы, отмечен почетным званием "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".
https://crimea.ria.ru/20220726/rf-provedet-ucheniya-vostok-2022-s-privlecheniem-inostrannogo-kontingenta-1123964494.html
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министерство обороны рф, владимир путин (политик)
Путин назначил нового замминистра обороны
Замминистра обороны назначен генерал-полковник Виктор Горемыкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина заместителем министра обороны, документ размещен на официальном портале правовых актов.
"Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации - начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в тексте документа.
Одновременно данным указом Горемыкин освобожден от ранее занимаемой должности.
Горемыкин с 2009 года занимал должность начальника Главного управления кадров Минобороны. Имеет ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы, отмечен почетным званием "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".