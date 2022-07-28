https://crimea.ria.ru/20220728/neschastnyy-sluchay-v-tts-sevastopolya--podrobnosti-intsidenta-ot-prokuratury-1123982056.html

Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры

Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры

Прокуратура Севастополя проконтролирует ход проверки по факту несчастного случая в торговом центре "Ниагара", в результате которого пострадали два человека. РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T12:00

2022-07-28T12:00

2022-07-28T12:02

прокуратура города севастополя

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проконтролирует ход проверки по факту несчастного случая в торговом центре "Ниагара", в результате которого пострадали два человека.Инцидент произошел накануне днем. При проведении строительных работ сотрудник ТЦ упал с высоты второго этажа на посетителя. По факту случившегося полиция организовала проверку.По предварительной информации, рабочий был неофициально привлечен к выполнению работ. После выяснения обстоятельств специалисты Государственной инспекции труда города Севастополя дадут оценку этому факту. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят органы предварительного расследования"В настоящее время решается вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Прокуратурой будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого по ее результатам", - заключили в ведомстве.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, происшествия, севастополь