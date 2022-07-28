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Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры
Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры
Прокуратура Севастополя проконтролирует ход проверки по факту несчастного случая в торговом центре "Ниагара", в результате которого пострадали два человека. РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T12:00
2022-07-28T12:00
2022-07-28T12:02
прокуратура города севастополя
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проконтролирует ход проверки по факту несчастного случая в торговом центре "Ниагара", в результате которого пострадали два человека.Инцидент произошел накануне днем. При проведении строительных работ сотрудник ТЦ упал с высоты второго этажа на посетителя. По факту случившегося полиция организовала проверку.По предварительной информации, рабочий был неофициально привлечен к выполнению работ. После выяснения обстоятельств специалисты Государственной инспекции труда города Севастополя дадут оценку этому факту. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят органы предварительного расследования"В настоящее время решается вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Прокуратурой будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого по ее результатам", - заключили в ведомстве.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, происшествия, севастополь
Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры
Прокуратура Севастополя проконтролирует дело о несчастном случае в ТЦ "Ниагара"
12:00 28.07.2022 (обновлено: 12:02 28.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проконтролирует ход проверки по факту несчастного случая в торговом центре "Ниагара", в результате которого пострадали два человека.
Инцидент произошел накануне днем. При проведении строительных работ сотрудник ТЦ упал с высоты второго этажа на посетителя
. По факту случившегося полиция организовала проверку.
"В настоящее время установлено, что со второго этажа ТЦ "Ниагара" упал мужчина 1996 года рождения, проводивший отделочные работы. Находясь на лесах, он не удержал равновесие и упал в лестничный проем на проходящего мимо посетителя 1975 года рождения. В результате несчастного случая оба мужчины пострадали и были доставлены ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" с переломами и иными телесными повреждениями", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, рабочий был неофициально привлечен к выполнению работ. После выяснения обстоятельств специалисты Государственной инспекции труда города Севастополя дадут оценку этому факту. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят органы предварительного расследования
"В настоящее время решается вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Прокуратурой будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого по ее результатам", - заключили в ведомстве.