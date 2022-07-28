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Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры
Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры
Прокуратура Севастополя проконтролирует ход проверки по факту несчастного случая в торговом центре "Ниагара", в результате которого пострадали два человека. РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T12:00
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прокуратура города севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проконтролирует ход проверки по факту несчастного случая в торговом центре "Ниагара", в результате которого пострадали два человека.Инцидент произошел накануне днем. При проведении строительных работ сотрудник ТЦ упал с высоты второго этажа на посетителя. По факту случившегося полиция организовала проверку.По предварительной информации, рабочий был неофициально привлечен к выполнению работ. После выяснения обстоятельств специалисты Государственной инспекции труда города Севастополя дадут оценку этому факту. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят органы предварительного расследования"В настоящее время решается вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Прокуратурой будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого по ее результатам", - заключили в ведомстве.
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, происшествия, севастополь
Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры

Прокуратура Севастополя проконтролирует дело о несчастном случае в ТЦ "Ниагара"

12:00 28.07.2022 (обновлено: 12:02 28.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проконтролирует ход проверки по факту несчастного случая в торговом центре "Ниагара", в результате которого пострадали два человека.
Инцидент произошел накануне днем. При проведении строительных работ сотрудник ТЦ упал с высоты второго этажа на посетителя. По факту случившегося полиция организовала проверку.
"В настоящее время установлено, что со второго этажа ТЦ "Ниагара" упал мужчина 1996 года рождения, проводивший отделочные работы. Находясь на лесах, он не удержал равновесие и упал в лестничный проем на проходящего мимо посетителя 1975 года рождения. В результате несчастного случая оба мужчины пострадали и были доставлены ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" с переломами и иными телесными повреждениями", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, рабочий был неофициально привлечен к выполнению работ. После выяснения обстоятельств специалисты Государственной инспекции труда города Севастополя дадут оценку этому факту. Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят органы предварительного расследования
"В настоящее время решается вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Прокуратурой будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого по ее результатам", - заключили в ведомстве.
 
Прокуратура города СевастополяПроисшествияСевастополь
 
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