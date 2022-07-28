https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html

Названо главное решение России о будущем Украины

Названо главное решение России о будущем Украины - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Названо главное решение России о будущем Украины

Главное принципиальное решение в отношении будущего Украины, которое должна принять Россия – не возобновлять проект под названием "Украина", считает политолог,... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T16:55

2022-07-28T16:55

2022-07-28T16:59

андрей никифоров

политика

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Главное принципиальное решение в отношении будущего Украины, которое должна принять Россия – не возобновлять проект под названием "Украина", считает политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, срок существования Украины в ее нынешнем виде будет зависеть лишь от того, насколько у Запада хватит сил и возможностей искусственно поддерживать этот режим, поскольку внутренний ресурс украинского государства уже давно выработан."В целом существование независимой Украины было возможно только в условиях консенсуса между Россией и Западом. Этот консенсус худо-бедно держался до 2014 года, после чего Украина стала рассыпаться. Процесс этот далеко не завершен и, по всей видимости, он будет какое-то время тянуться. Главное – ни в коем случае не насыщать этот проект какими-то информационными, идейными ресурсами. А все остальное постепенно выровняется", – убежден политолог.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-kremle-otsenili-ideyu-osvobozhdat-russkie-goroda-na-ukraine-1123983954.html

украина

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андрей никифоров, политика, украина, специальная военная операция рф на украине