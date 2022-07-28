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Названо главное решение России о будущем Украины - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Названо главное решение России о будущем Украины
Названо главное решение России о будущем Украины - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Названо главное решение России о будущем Украины
Главное принципиальное решение в отношении будущего Украины, которое должна принять Россия – не возобновлять проект под названием "Украина", считает политолог,... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T16:55
2022-07-28T16:59
андрей никифоров
политика
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Главное принципиальное решение в отношении будущего Украины, которое должна принять Россия – не возобновлять проект под названием "Украина", считает политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, срок существования Украины в ее нынешнем виде будет зависеть лишь от того, насколько у Запада хватит сил и возможностей искусственно поддерживать этот режим, поскольку внутренний ресурс украинского государства уже давно выработан."В целом существование независимой Украины было возможно только в условиях консенсуса между Россией и Западом. Этот консенсус худо-бедно держался до 2014 года, после чего Украина стала рассыпаться. Процесс этот далеко не завершен и, по всей видимости, он будет какое-то время тянуться. Главное – ни в коем случае не насыщать этот проект какими-то информационными, идейными ресурсами. А все остальное постепенно выровняется", – убежден политолог.
https://crimea.ria.ru/20220728/v-kremle-otsenili-ideyu-osvobozhdat-russkie-goroda-na-ukraine-1123983954.html
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андрей никифоров, политика, украина, специальная военная операция рф на украине
Названо главное решение России о будущем Украины

Политолог Никифоров: Россия должна принять решение не возобновлять проект "Украина"

16:55 28.07.2022 (обновлено: 16:59 28.07.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоец ополчения Луганской народной республики срезает герб Украины с ворот здания областной администрации в Луганске
Боец ополчения Луганской народной республики срезает герб Украины с ворот здания областной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Главное принципиальное решение в отношении будущего Украины, которое должна принять Россия – не возобновлять проект под названием "Украина", считает политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.

"Очень важно осознать и принять принципиальное решение по поводу того, чтобы не возобновлять проект "Украина". Такие интенции о том, чтобы возродить Украину, у нас присутствуют. Предлагают, например, воссоздать некое подобие Украинской ССР. Но именно из Украинской ССР выросло то, что мы сейчас наблюдаем. Не сразу выросло – через независимую Украину, но это (украинский нацизм) вырастает неизбежно", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

По мнению Никифорова, срок существования Украины в ее нынешнем виде будет зависеть лишь от того, насколько у Запада хватит сил и возможностей искусственно поддерживать этот режим, поскольку внутренний ресурс украинского государства уже давно выработан.
"В целом существование независимой Украины было возможно только в условиях консенсуса между Россией и Западом. Этот консенсус худо-бедно держался до 2014 года, после чего Украина стала рассыпаться. Процесс этот далеко не завершен и, по всей видимости, он будет какое-то время тянуться. Главное – ни в коем случае не насыщать этот проект какими-то информационными, идейными ресурсами. А все остальное постепенно выровняется", – убежден политолог.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
13:45
В Кремле оценили идею освобождать русские города на Украине
 
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