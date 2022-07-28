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Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор
Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор
Ситуация вокруг Тайваня рано или поздно неизбежно закончится прямым конфликтом западного мира во главе с США и Китаем, несмотря на все вероятные... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T03:00
2022-07-28T03:00
2022-07-28T03:00
в мире
китай
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Тайваня рано или поздно неизбежно закончится прямым конфликтом западного мира во главе с США и Китаем, несмотря на все вероятные катастрофические последствия, считает сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.По мнению Пушкова, несмотря на всю иррациональность, опасность и экономическую невыгодность конфликта с Китаем, Запад все равно пойдет по этому пути."История много раз доказывала, что идеология или религиозные чувства имеют приоритет над экономической рациональностью", – пояснил он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как стало известно о намерении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, который Китай считает своим.Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.В Минобороны Китая заявили, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия КНР "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин не исключил, что ситуация вокруг визита Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между США и Китаем.
https://crimea.ria.ru/20220726/chudovischnyy-shok-dlya-mira-ekspert-ne-isklyuchil-bolshoy-voyny-iz-za-tayvanya-1123964340.html
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РИА Новости Крым
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в мире, китай, сша
Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор
Сенатор РФ Пушков считает, что конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Тайваня рано или поздно неизбежно закончится прямым конфликтом западного мира во главе с США и Китаем, несмотря на все вероятные катастрофические последствия, считает сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.
"Запад рассматривает нынешнюю ситуацию как финальную борьбу за сохранение своего миропорядка и недопущение того, чтобы ему появилась альтернатива. Сейчас конфликт с нами (с Россией – ред.), следующий конфликт – с Китаем. Это уже очевидно, что Тайвань рано или поздно станет точкой конфликта", – сказал политик на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По мнению Пушкова, несмотря на всю иррациональность, опасность и экономическую невыгодность конфликта с Китаем, Запад все равно пойдет по этому пути.
"История много раз доказывала, что идеология или религиозные чувства имеют приоритет над экономической рациональностью", – пояснил он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как стало известно о намерении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, который Китай считает своим.
Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
В Минобороны Китая заявили, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия КНР "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин не исключил, что ситуация вокруг визита Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между США и Китаем.