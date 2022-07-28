https://crimea.ria.ru/20220728/konflikt-ssha-i-kitaya-vokrug-tayvanya-neizbezhen--senator-1123973701.html

Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор

Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор

Ситуация вокруг Тайваня рано или поздно неизбежно закончится прямым конфликтом западного мира во главе с США и Китаем, несмотря на все вероятные... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T03:00

2022-07-28T03:00

2022-07-28T03:00

в мире

китай

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Тайваня рано или поздно неизбежно закончится прямым конфликтом западного мира во главе с США и Китаем, несмотря на все вероятные катастрофические последствия, считает сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.По мнению Пушкова, несмотря на всю иррациональность, опасность и экономическую невыгодность конфликта с Китаем, Запад все равно пойдет по этому пути."История много раз доказывала, что идеология или религиозные чувства имеют приоритет над экономической рациональностью", – пояснил он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как стало известно о намерении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, который Китай считает своим.Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.В Минобороны Китая заявили, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия КНР "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин не исключил, что ситуация вокруг визита Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между США и Китаем.

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https://crimea.ria.ru/20220707/yadernaya-voyna-v-evrope-v-kitae-schitayut-perspektivu-realnoy-1123769543.html

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, сша