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Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор
Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор
Ситуация вокруг Тайваня рано или поздно неизбежно закончится прямым конфликтом западного мира во главе с США и Китаем, несмотря на все вероятные... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T03:00
2022-07-28T03:00
в мире
китай
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Тайваня рано или поздно неизбежно закончится прямым конфликтом западного мира во главе с США и Китаем, несмотря на все вероятные катастрофические последствия, считает сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.По мнению Пушкова, несмотря на всю иррациональность, опасность и экономическую невыгодность конфликта с Китаем, Запад все равно пойдет по этому пути."История много раз доказывала, что идеология или религиозные чувства имеют приоритет над экономической рациональностью", – пояснил он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как стало известно о намерении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, который Китай считает своим.Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.В Минобороны Китая заявили, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия КНР "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин не исключил, что ситуация вокруг визита Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между США и Китаем.
https://crimea.ria.ru/20220726/chudovischnyy-shok-dlya-mira-ekspert-ne-isklyuchil-bolshoy-voyny-iz-za-tayvanya-1123964340.html
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в мире, китай, сша
Конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен – сенатор

Сенатор РФ Пушков считает, что конфликт США и Китая вокруг Тайваня неизбежен

03:00 28.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы ВМС Тихоокеанского флота во время учебного освобождения судна, захваченного "пиратами" на совместных военно-морских учениях Тихоокеанского флота России и ВМС Китая "Морское взаимодействие".
Морские пехотинцы ВМС Тихоокеанского флота во время учебного освобождения судна, захваченного пиратами на совместных военно-морских учениях Тихоокеанского флота России и ВМС Китая Морское взаимодействие. - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Тайваня рано или поздно неизбежно закончится прямым конфликтом западного мира во главе с США и Китаем, несмотря на все вероятные катастрофические последствия, считает сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.
"Запад рассматривает нынешнюю ситуацию как финальную борьбу за сохранение своего миропорядка и недопущение того, чтобы ему появилась альтернатива. Сейчас конфликт с нами (с Россией – ред.), следующий конфликт – с Китаем. Это уже очевидно, что Тайвань рано или поздно станет точкой конфликта", – сказал политик на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Солдаты Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 19:48
Чудовищный шок для мира: эксперт не исключил большой войны из-за Тайваня
По мнению Пушкова, несмотря на всю иррациональность, опасность и экономическую невыгодность конфликта с Китаем, Запад все равно пойдет по этому пути.
"История много раз доказывала, что идеология или религиозные чувства имеют приоритет над экономической рациональностью", – пояснил он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как стало известно о намерении спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, который Китай считает своим.
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 14:40
НАТО назначает себе врагов по порядку и следующий – Китай
Ранее президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
В Минобороны Китая заявили, что если США не выполнят свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", армия КНР "обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин не исключил, что ситуация вокруг визита Пелоси на Тайвань грозит перерасти в полномасштабную войну между США и Китаем.
Открытие выставки Атомный проект СССР - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 09:43
Ядерная война в Европе: в Китае считают перспективу реальной
 
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