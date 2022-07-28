https://crimea.ria.ru/20220728/gde-zakhoronyat-telo-britanskogo-naemnika-pola-uri--mid-dnr-1123990132.html

Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР

Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР

Скончавшегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури похоронят на территории республики, если его родственники или Лондон не выразят желание забрать тело... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T20:12

2022-07-28T20:12

2022-07-28T20:12

донецкая народная республика (днр)

великобритания

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123210163_0:223:3178:2011_1920x0_80_0_0_b8d249fcaa6594eeeae66be8ed386753.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Скончавшегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури похоронят на территории республики, если его родственники или Лондон не выразят желание забрать тело. Об этом со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову пишет ТАСС.По словам представителя дипломатического корпуса, тело хранится определенное количество времени, потому что его могут затребовать родственники умершего. В случае обращения от представителей британской стороны, которого еще не поступало, власти республики готовы содействовать транспортировке тела на родину для захоронения."Но мы не увидели никакого проявления заботы, никакого внимания к его судьбе ни со стороны официальных органов, ни со стороны родственников", – заключила Никонорова.Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.У него был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом, по словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры о его обмене или доставить ему необходимые лекарства.Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался.

https://crimea.ria.ru/20220715/trass-obvinila-rossiyu-v-smerti-britanskogo-naemnika-1123862581.html

донецкая народная республика (днр)

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), великобритания, специальная военная операция рф на украине