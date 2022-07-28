https://crimea.ria.ru/20220728/gde-zakhoronyat-telo-britanskogo-naemnika-pola-uri--mid-dnr-1123990132.html
Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР
Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР
Скончавшегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури похоронят на территории республики, если его родственники или Лондон не выразят желание забрать тело... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T20:12
2022-07-28T20:12
2022-07-28T20:12
донецкая народная республика (днр)
великобритания
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Скончавшегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури похоронят на территории республики, если его родственники или Лондон не выразят желание забрать тело. Об этом со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову пишет ТАСС.По словам представителя дипломатического корпуса, тело хранится определенное количество времени, потому что его могут затребовать родственники умершего. В случае обращения от представителей британской стороны, которого еще не поступало, власти республики готовы содействовать транспортировке тела на родину для захоронения."Но мы не увидели никакого проявления заботы, никакого внимания к его судьбе ни со стороны официальных органов, ни со стороны родственников", – заключила Никонорова.Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.У него был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом, по словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры о его обмене или доставить ему необходимые лекарства.Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался.
https://crimea.ria.ru/20220715/trass-obvinila-rossiyu-v-smerti-britanskogo-naemnika-1123862581.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), великобритания, специальная военная операция рф на украине
Где захоронят тело британского наемника Пола Ури – МИД ДНР
Если Британия не выразит желание забрать тело наемника Пола Ури, его похоронят в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым.
Скончавшегося в плену в ДНР британского наемника Пола Ури похоронят на территории республики, если его родственники или Лондон не выразят желание забрать тело. Об этом со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову пишет
ТАСС.
По словам представителя дипломатического корпуса, тело хранится определенное количество времени, потому что его могут затребовать родственники умершего. В случае обращения от представителей британской стороны, которого еще не поступало, власти республики готовы содействовать транспортировке тела на родину для захоронения.
"Если не обратятся, то, естественно, захороним по нашим канонам. Эти сроки определены законодательством, у нас не будет никакого выборочного подхода, ко всем подход одинаковый: если в течение определенного срока никто не обращается, значит тело просто захораниваем ", – сказала Никонорова и добавила, что все международные организации были уведомлены о задержании наемника, а также его самочувствии на фоне проблем со здоровьем.
"Но мы не увидели никакого проявления заботы, никакого внимания к его судьбе ни со стороны официальных органов, ни со стороны родственников", – заключила Никонорова.
Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.
У него был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом, по словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры о его обмене или доставить ему необходимые лекарства.
Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался
.