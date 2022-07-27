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ВС России сбили вертолет ВСУ, беспилотники и перехватили 10 ракет - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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ВС России сбили вертолет ВСУ, беспилотники и перехватили 10 ракет
ВС России сбили вертолет ВСУ, беспилотники и перехватили 10 ракет - РИА Новости Крым, 27.07.2022
ВС России сбили вертолет ВСУ, беспилотники и перехватили 10 ракет
Российские военные за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, девять беспилотников и перехватили ракеты HIMARS и "Ольха". Об этом сообщает Министерство обороны... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T13:04
2022-07-27T13:04
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, девять беспилотников и перехватили ракеты HIMARS и "Ольха". Об этом сообщает Министерство обороны РФ."Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов ДНР, ЛНР и Харьковской области. Кроме того, над населенными пунктами Херсонской области и города Херсон перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS", - говорится в сообщении.Уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны. Поражена живая сила и военная техника в 142 районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевики формирования "Черная сотня" в районе Артемовска. Также российские военные уничтожили восемь складов боеприпасов и другое вооружение."В рамках контрбатарейной борьбы поражены батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска, батарея РСЗО "Град", два артиллерийских взвода гаубиц "Мста-Б" и пять взводов орудий Д-30.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220727/sklad-raket-k-himars-unichtozhen-pod-dnepropetrovskom-1123971567.html
https://crimea.ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-na-ukraine-pereshla-v-fazu-demilitarizatsii-nato--politolog-1123948655.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС России сбили вертолет ВСУ, беспилотники и перехватили 10 ракет

Минобороны: ВС России перехватили 10 ракет, сбили украинский Ми-8 и девять беспилотников

13:04 27.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкВоеннослужащие рембата восстанавливают военную технику в зоне спецоперации
Военнослужащие рембата восстанавливают военную технику в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, девять беспилотников и перехватили ракеты HIMARS и "Ольха". Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов ДНР, ЛНР и Харьковской области. Кроме того, над населенными пунктами Херсонской области и города Херсон перехвачено 10 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS", - говорится в сообщении.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
12:45
Склад ракет к HIMARS уничтожен под Днепропетровском
Уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны. Поражена живая сила и военная техника в 142 районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевики формирования "Черная сотня" в районе Артемовска. Также российские военные уничтожили восемь складов боеприпасов и другое вооружение.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и артиллерийская батарея гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска, батарея РСЗО "Град", два артиллерийских взвода гаубиц "Мста-Б" и пять взводов орудий Д-30.
Полевой аэродром в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 09:13Радио "Спутник в Крыму"
Спецоперация на Украине перешла в фазу демилитаризации НАТО – политолог
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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