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Власти Запорожской области анонсировали новые соцвыплаты с 1 августа - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Власти Запорожской области анонсировали новые соцвыплаты с 1 августа
Власти Запорожской области анонсировали новые соцвыплаты с 1 августа - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Власти Запорожской области анонсировали новые соцвыплаты с 1 августа
С 1 августа жители Запорожской области, состоящие на учете в управлении труда и социальной защиты населения, смогут получить восемь видов социальные выплаты. Об РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T18:22
2022-07-27T18:22
запорожская область
евгений балицкий
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. С 1 августа жители Запорожской области, состоящие на учете в управлении труда и социальной защиты населения, смогут получить восемь видов социальные выплаты. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.В частности, предусмотрена ежемесячная выплата инвалидам с общими заболеваниями, детям-инвалидам, инвалидам по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям в размере 10 тыс. рублейЕжемесячная пенсионная выплата составит 10 тысяч рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата в размере трех тысяч рублей по уходу за инвалидами I группы, детьми инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста. Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит пять тысяч рублей.Выплата на ребенка от до 18 лет или до 23 лет (при условии очного обучения) составит 4 тыс. рублей в месяц. Также одиноким матерям и отцам положена ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.Кроме того, предусмотрены две единовременные выплаты: по беременности в размере 10 тыс. рублей и при рождении ребенка в размере 20 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20220727/v-zaporozhskoy-oblasti-podeshevel-benzin--glava-vga-1123975641.html
https://crimea.ria.ru/20220726/lyudi-vozvraschayutsya-v-zaporozhe-soobschili-o-roste-chislennosti-naseleniya-1123956994.html
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запорожская область, евгений балицкий, общество, экономика
Власти Запорожской области анонсировали новые соцвыплаты с 1 августа

Жители Запорожской области с 1 августа будут получать новые виды социальных выплат

18:22 27.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтделение банка в Мариуполе, ДНР
Отделение банка в Мариуполе, ДНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. С 1 августа жители Запорожской области, состоящие на учете в управлении труда и социальной защиты населения, смогут получить восемь видов социальные выплаты. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
В частности, предусмотрена ежемесячная выплата инвалидам с общими заболеваниями, детям-инвалидам, инвалидам по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям в размере 10 тыс. рублей
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Ежемесячная пенсионная выплата составит 10 тысяч рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата в размере трех тысяч рублей по уходу за инвалидами I группы, детьми инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста. Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит пять тысяч рублей.
Выплата на ребенка от до 18 лет или до 23 лет (при условии очного обучения) составит 4 тыс. рублей в месяц. Также одиноким матерям и отцам положена ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.
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Кроме того, предусмотрены две единовременные выплаты: по беременности в размере 10 тыс. рублей и при рождении ребенка в размере 20 тыс. рублей.
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийОбществоЭкономика
 
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