https://crimea.ria.ru/20220727/v-zaporozhskoy-oblasti-podeshevel-benzin--glava-vga-1123975641.html

В Запорожской области подешевел бензин – глава ВГА

В Запорожской области подешевел бензин – глава ВГА - РИА Новости Крым, 27.07.2022

В Запорожской области подешевел бензин – глава ВГА

В Запорожской области снижены цены на бензин, газ и дизельное топливо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации региона... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T16:59

2022-07-27T16:59

2022-07-27T16:59

запорожская область

евгений балицкий

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области снижены цены на бензин, газ и дизельное топливо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Кроме того, проверять нефтепродукты будут специальные лаборатории. Для мониторинга цен и качества созданы специальные выездные группы.При этом налоговая нагрузка для продавцов топлива снижена с десяти до двух процентов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220726/lyudi-vozvraschayutsya-v-zaporozhe-soobschili-o-roste-chislennosti-naseleniya-1123956994.html

https://crimea.ria.ru/20220719/glava-pravitelstva-zaporozhskoy-oblasti-budu-opiratsya-na-mestnye-kadry-1123897703.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, общество