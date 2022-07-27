https://crimea.ria.ru/20220727/v-zaporozhskoy-oblasti-podeshevel-benzin--glava-vga-1123975641.html
В Запорожской области подешевел бензин – глава ВГА
В Запорожской области подешевел бензин – глава ВГА - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В Запорожской области подешевел бензин – глава ВГА
В Запорожской области снижены цены на бензин, газ и дизельное топливо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации региона... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T16:59
2022-07-27T16:59
2022-07-27T16:59
запорожская область
евгений балицкий
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области снижены цены на бензин, газ и дизельное топливо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Кроме того, проверять нефтепродукты будут специальные лаборатории. Для мониторинга цен и качества созданы специальные выездные группы.При этом налоговая нагрузка для продавцов топлива снижена с десяти до двух процентов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220726/lyudi-vozvraschayutsya-v-zaporozhe-soobschili-o-roste-chislennosti-naseleniya-1123956994.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, общество
В Запорожской области подешевел бензин – глава ВГА
Глава ВГА Балицкий: в Запорожской области снижены цены на бензин, газ и дизельное топливо
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области снижены цены на бензин, газ и дизельное топливо. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Теперь 92-ой бензин будет стоить 55 рублей, 95-й – 59 рублей, дизельное топливо – 65 рублей, газ – 27 рублей", - написал он.
Кроме того, проверять нефтепродукты будут специальные лаборатории. Для мониторинга цен и качества созданы специальные выездные группы.
"Если цена будет превышать или качество не соответствовать – такие заправки будут закрываться моим распоряжением в один день. Все заправки должны быть зарегистрированы Военно-гражданской администрацией Запорожской области и работать в законодательном поле", - предупредил он.
При этом налоговая нагрузка для продавцов топлива снижена с десяти до двух процентов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.