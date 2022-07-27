https://crimea.ria.ru/20220727/v-mid-rf-otvetili-na-plany-kieva-sazhat-v-tyurmu-za-rossiyskie-pasporta-1123974425.html

В МИД РФ ответили на планы Киева сажать в тюрьму за российские паспорта

В МИД РФ ответили на планы Киева сажать в тюрьму за российские паспорта - РИА Новости Крым, 27.07.2022

В МИД РФ ответили на планы Киева сажать в тюрьму за российские паспорта

Намерение властей Украины сажать граждан страны в тюрьму за получение российского паспорта в очередной раз подтверждает, что киевский режим далек от демократии... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T15:50

2022-07-27T15:50

2022-07-27T15:51

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Намерение властей Украины сажать граждан страны в тюрьму за получение российского паспорта в очередной раз подтверждает, что киевский режим далек от демократии и соблюдения прав человека, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Последние действия и решения Киева не позволяют сомневаться, что режим Владимира Зеленского продолжит свою преступную деятельность, констатировал Нечаев."Это лишний раз подтверждает правильность и своевременность специальной военной операции, необходимость скорейшего выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, искоренения угроз ее гражданам, республикам Донбасса и России. Все эти цели будут достигнуты", – подчеркнул представитель ведомства.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев обсуждает возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта. Мера наказания – от штрафа до 15 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220725/v-zaporozhskoy-oblasti-nazvali-kolichestvo-zhelayuschikh-poluchit-pasport-rf-1123949985.html

украина

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украина, министерство иностранных дел рф (мид рф)