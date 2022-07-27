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В МИД РФ ответили на планы Киева сажать в тюрьму за российские паспорта
В МИД РФ ответили на планы Киева сажать в тюрьму за российские паспорта - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В МИД РФ ответили на планы Киева сажать в тюрьму за российские паспорта
Намерение властей Украины сажать граждан страны в тюрьму за получение российского паспорта в очередной раз подтверждает, что киевский режим далек от демократии... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T15:50
2022-07-27T15:50
2022-07-27T15:51
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Намерение властей Украины сажать граждан страны в тюрьму за получение российского паспорта в очередной раз подтверждает, что киевский режим далек от демократии и соблюдения прав человека, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Последние действия и решения Киева не позволяют сомневаться, что режим Владимира Зеленского продолжит свою преступную деятельность, констатировал Нечаев."Это лишний раз подтверждает правильность и своевременность специальной военной операции, необходимость скорейшего выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, искоренения угроз ее гражданам, республикам Донбасса и России. Все эти цели будут достигнуты", – подчеркнул представитель ведомства.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев обсуждает возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта. Мера наказания – от штрафа до 15 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220725/v-zaporozhskoy-oblasti-nazvali-kolichestvo-zhelayuschikh-poluchit-pasport-rf-1123949985.html
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РИА Новости Крым
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украина, министерство иностранных дел рф (мид рф)
В МИД РФ ответили на планы Киева сажать в тюрьму за российские паспорта
МИД: желание Киева наказывать украинцев за паспорта РФ не поддается здравому смыслу
15:50 27.07.2022 (обновлено: 15:51 27.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Намерение властей Украины сажать граждан страны в тюрьму за получение российского паспорта в очередной раз подтверждает, что киевский режим далек от демократии и соблюдения прав человека, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Не поддается здравому смыслу желание Киева наказать жителей Украины за выбор ими российского гражданства, о чем на днях сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Если на Украине действительно будет введена уголовная ответственность до 15 лет тюрьмы за обладание российским паспортом, это станет очередным подтверждением того, насколько украинские власти далеки от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии", – сказал он на брифинге в среду.
Последние действия и решения Киева не позволяют сомневаться, что режим Владимира Зеленского продолжит свою преступную деятельность, констатировал Нечаев.
"Это лишний раз подтверждает правильность и своевременность специальной военной операции, необходимость скорейшего выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, искоренения угроз ее гражданам, республикам Донбасса и России. Все эти цели будут достигнуты", – подчеркнул представитель ведомства.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев обсуждает возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта. Мера наказания – от штрафа до 15 лет лишения свободы.