https://crimea.ria.ru/20220727/nepogoda-v-sochi-sel-zaderzhannye-poezda-i-podtoplennye-dvory-1123968162.html

Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы

Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы

Обрушившиеся на Сочи дожди вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, на перегоне сошел селевой поток, спровоцировав задержку девяти пассажирских... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T09:35

2022-07-27T09:35

2022-07-27T09:36

сочи

погода

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1b/1123968106_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_0dd830a67c23aed31fa01dd354a9c5c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Обрушившиеся на Сочи дожди вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, на перегоне сошел селевой поток, спровоцировав задержку девяти пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По информации местных властей, в три часа ночи сработали датчики на реках Западный и Восточный Дагомыс. Были включены сирены для оповещения населения.Сейчас сотрудники экстренных служб и коммунальщики откачивают воду с улиц, в работах задействованы 25 человек.Кроме того, ближе к пяти утра на перегоне Якорная Щель – Чемитоквадже на пути сошла грязекаменная масса. Повреждены оказались две опоры.В Лазаревском районе города ночью были зафиксированы незначительные подтопления федеральной автомобильной дороги. В районе Головинки на проезжую часть упало дерево. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме, дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения работают штатно.Штормовое предупреждение в регионе действует до конца суток. Метеорологи прогнозируют обильные осадки с грозами и шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Власти города предупредили, что в случае ухудшения погоды купание на пляжах будет ограничено. Жителям и гостям Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы.

https://crimea.ria.ru/20220725/nazvany-posledstviya-razrushitelnogo-navodneniya-v-sochi-1123951123.html

https://crimea.ria.ru/20220724/v-sk-utochnili-obstoyatelstva-gibeli-zhenschiny-vo-vremya-navodneniya-v-sochi-1123941285.html

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, происшествия