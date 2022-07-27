Рейтинг@Mail.ru
Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220727/nepogoda-v-sochi-sel-zaderzhannye-poezda-i-podtoplennye-dvory-1123968162.html
Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы
Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы
Обрушившиеся на Сочи дожди вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, на перегоне сошел селевой поток, спровоцировав задержку девяти пассажирских... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T09:35
2022-07-27T09:36
сочи
погода
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1b/1123968106_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_0dd830a67c23aed31fa01dd354a9c5c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Обрушившиеся на Сочи дожди вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, на перегоне сошел селевой поток, спровоцировав задержку девяти пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По информации местных властей, в три часа ночи сработали датчики на реках Западный и Восточный Дагомыс. Были включены сирены для оповещения населения.Сейчас сотрудники экстренных служб и коммунальщики откачивают воду с улиц, в работах задействованы 25 человек.Кроме того, ближе к пяти утра на перегоне Якорная Щель – Чемитоквадже на пути сошла грязекаменная масса. Повреждены оказались две опоры.В Лазаревском районе города ночью были зафиксированы незначительные подтопления федеральной автомобильной дороги. В районе Головинки на проезжую часть упало дерево. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме, дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения работают штатно.Штормовое предупреждение в регионе действует до конца суток. Метеорологи прогнозируют обильные осадки с грозами и шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Власти города предупредили, что в случае ухудшения погоды купание на пляжах будет ограничено. Жителям и гостям Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы.
https://crimea.ria.ru/20220725/nazvany-posledstviya-razrushitelnogo-navodneniya-v-sochi-1123951123.html
https://crimea.ria.ru/20220724/v-sk-utochnili-obstoyatelstva-gibeli-zhenschiny-vo-vremya-navodneniya-v-sochi-1123941285.html
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1b/1123968106_45:0:757:534_1920x0_80_0_0_a947e676c98f35dccee47cca6bd1fb64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, погода, происшествия
Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы

Администрация Сочи сообщила, что дожди подтопили десять придомовых территорий

09:35 27.07.2022 (обновлено: 09:36 27.07.2022)
 
© Официальный портал города СочиПоследствия непогоды в Сочи
Последствия непогоды в Сочи
© Официальный портал города Сочи
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Обрушившиеся на Сочи дожди вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, на перегоне сошел селевой поток, спровоцировав задержку девяти пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По информации местных властей, в три часа ночи сработали датчики на реках Западный и Восточный Дагомыс. Были включены сирены для оповещения населения.
"Из-за проливных дождей в Дагомысе опасно поднялся уровень рек. Вода подошла к десяти многоквартирным домам, подтоплены придомовые территории. На месте организовали выездной оперативный штаб. Необходимо как можно быстрее устранить все последствия стихии", – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Сочи затопило после обильных ливней - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:36
Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
Сейчас сотрудники экстренных служб и коммунальщики откачивают воду с улиц, в работах задействованы 25 человек.
Кроме того, ближе к пяти утра на перегоне Якорная Щель – Чемитоквадже на пути сошла грязекаменная масса. Повреждены оказались две опоры.
"Было задержано девять пассажирских поездов. К работам по восстановлению привлечен спецпоезд и 14 специалистов. В настоящее время последствия ликвидированы, движение на этом участке восстановлено. Некоторое время будут наблюдаться задержки в расписании на 1-2 часа", - уточнили в администрации.
В Лазаревском районе города ночью были зафиксированы незначительные подтопления федеральной автомобильной дороги. В районе Головинки на проезжую часть упало дерево. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме, дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения работают штатно.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 09:48
В СК уточнили обстоятельства гибели женщины во время наводнения в Сочи
Штормовое предупреждение в регионе действует до конца суток. Метеорологи прогнозируют обильные осадки с грозами и шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Власти города предупредили, что в случае ухудшения погоды купание на пляжах будет ограничено. Жителям и гостям Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы.
 
СочиПогодаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы
09:05ВСУ опять атаковали Антоновский мост: движение перекрыто
08:53Защита от тромбов: какие напитки лучше разжижают кровь
08:36Где в России самые щедрые женихи
08:15Политолог объяснил смысл слов Эрдогана о Путине и западных политиках
07:53Эксперт назвал рецепт спасения аграриев Крыма от разорения
07:31Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни
07:03В России растет число фрилансеров - ВЦИОМ
03:03Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников
00:01Дожди уходят: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 27 июля
22:02Главные события и комментарии дня: 26 июля
21:33Когда закон о тишине не работает
21:04Из чего приготовить супермаску для лица - секрет косметолога
20:32Рубль рекордно упал впервые с 11 июля - актуальный курс
20:18Минобороны Турции: работы по продуктовой сделке начались
19:48Чудовищный шок для мира: эксперт не исключил большой войны из-за Тайваня
19:24Новый подвид коронавируса "кентавр": симптомы и заразность
18:49Украина попросит США отгрузить сжиженный газ по ленд-лизу
18:35Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине
Лента новостейМолния