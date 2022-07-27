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Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы
Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы
Обрушившиеся на Сочи дожди вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, на перегоне сошел селевой поток, спровоцировав задержку девяти пассажирских... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T09:35
2022-07-27T09:35
2022-07-27T09:36
сочи
погода
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Обрушившиеся на Сочи дожди вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, на перегоне сошел селевой поток, спровоцировав задержку девяти пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По информации местных властей, в три часа ночи сработали датчики на реках Западный и Восточный Дагомыс. Были включены сирены для оповещения населения.Сейчас сотрудники экстренных служб и коммунальщики откачивают воду с улиц, в работах задействованы 25 человек.Кроме того, ближе к пяти утра на перегоне Якорная Щель – Чемитоквадже на пути сошла грязекаменная масса. Повреждены оказались две опоры.В Лазаревском районе города ночью были зафиксированы незначительные подтопления федеральной автомобильной дороги. В районе Головинки на проезжую часть упало дерево. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме, дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения работают штатно.Штормовое предупреждение в регионе действует до конца суток. Метеорологи прогнозируют обильные осадки с грозами и шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Власти города предупредили, что в случае ухудшения погоды купание на пляжах будет ограничено. Жителям и гостям Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сочи, погода, происшествия
Непогода в Сочи: сель, задержанные поезда и подтопленные дворы
Администрация Сочи сообщила, что дожди подтопили десять придомовых территорий
09:35 27.07.2022 (обновлено: 09:36 27.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Обрушившиеся на Сочи дожди вызвали подтопления на 10 придомовых территориях, на перегоне сошел селевой поток, спровоцировав задержку девяти пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По информации местных властей, в три часа ночи сработали датчики на реках Западный и Восточный Дагомыс. Были включены сирены для оповещения населения.
"Из-за проливных дождей в Дагомысе опасно поднялся уровень рек. Вода подошла к десяти многоквартирным домам, подтоплены придомовые территории. На месте организовали выездной оперативный штаб. Необходимо как можно быстрее устранить все последствия стихии", – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Сейчас сотрудники экстренных служб и коммунальщики откачивают воду с улиц, в работах задействованы 25 человек.
Кроме того, ближе к пяти утра на перегоне Якорная Щель – Чемитоквадже на пути сошла грязекаменная масса. Повреждены оказались две опоры.
"Было задержано девять пассажирских поездов. К работам по восстановлению привлечен спецпоезд и 14 специалистов. В настоящее время последствия ликвидированы, движение на этом участке восстановлено. Некоторое время будут наблюдаться задержки в расписании на 1-2 часа", - уточнили в администрации.
В Лазаревском районе города ночью были зафиксированы незначительные подтопления федеральной автомобильной дороги. В районе Головинки на проезжую часть упало дерево. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме, дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения работают штатно.
Штормовое предупреждение в регионе действует до конца суток. Метеорологи прогнозируют обильные осадки с грозами и шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Власти города предупредили, что в случае ухудшения погоды купание на пляжах будет ограничено. Жителям и гостям Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы.