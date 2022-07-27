https://crimea.ria.ru/20220727/na-kube-vnedryayut-karty-mir---dengi-uzhe-mozhno-snyat-v-bankomatakh-1123968534.html

На Кубе внедряют карты "Мир" - деньги уже можно снять в банкоматах

На Кубе внедряют карты "Мир" - деньги уже можно снять в банкоматах - РИА Новости Крым, 27.07.2022

На Кубе внедряют карты "Мир" - деньги уже можно снять в банкоматах

Банкоматы на Кубе стали принимать карты "Мир". Это только первый этап внедрения российской платежной системы на территории карибской страны, сообщает Ассоциация РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T10:11

2022-07-27T10:11

2022-07-27T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Банкоматы на Кубе стали принимать карты "Мир". Это только первый этап внедрения российской платежной системы на территории карибской страны, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на советника посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалона.По его словам, до конца года завершится второй этап – картой "Мир" можно будет рассчитаться за товары. Эта мера направлена на возврат массового российского туриста.Кроме того, кубинские власти повышают официальные курсы валют, чтобы побороть "черных брокеров": теперь купить местную валюту можно будет по выгодному курсу в госбанках страны.Как уточняет АТОР, сегодня рассчитаться картой "Мир" в точках продаж можно в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.Ранее правительство РФ расширило перечень социальных выплат, которые будут зачислять на карту "Мир", деньги будут приходить без сбоев и задержек.

https://crimea.ria.ru/20210816/rnkb-turisticheskiy-keshbek-obespechil-rost-onlayn-platezhey-po-kartam-mir-1120542025.html

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