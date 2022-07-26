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Более восьми тысяч российских паспортов выдано в Запорожской области
Более восьми тысяч российских паспортов выдано в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Более восьми тысяч российских паспортов выдано в Запорожской области
В Запорожской области с мая 2022 года выдано более 8 тысяч российских паспортов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации регион Евгений Балицкий... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T11:13
2022-07-26T11:13
2022-07-26T11:13
запорожская область
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Запорожской области с мая 2022 года выдано более 8 тысяч российских паспортов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации регион Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."На сегодняшний день оформлено более восьми тысяч паспортов РФ, приняты документы 15 тысяч человек, а предварительная запись уже превысила 20 тысяч человек", - рассказал он.Для упрощения процедуры оформления документов открыты дополнительные пункты паспортизации в Энергодаре и Мелитополе. Также власти намерены увеличить число специалистов в этих отделах.Ранее в Запорожской ВГА сообщили, что численность населения освобожденных территорий начинает расти, возвращаются домой ранее уехавшие люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
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запорожская область, общество, российская федерация (россия, рф)
Более восьми тысяч российских паспортов выдано в Запорожской области
Власти Запорожской области: за полтора месяца выдано более восьми тысяч паспортов РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Запорожской области с мая 2022 года выдано более 8 тысяч российских паспортов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации регион Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"На сегодняшний день оформлено более восьми тысяч паспортов РФ, приняты документы 15 тысяч человек, а предварительная запись уже превысила 20 тысяч человек", - рассказал он.
Для упрощения процедуры оформления документов открыты дополнительные пункты паспортизации в Энергодаре и Мелитополе. Также власти намерены увеличить число специалистов в этих отделах.
"Кроме того, упрощена возможность оформления гражданства без справки из ЗАГС о семейном положении из архивов неподконтрольных территорий. Декларирование таких справок происходит на месте при наличии окончательного документа о семейном статусе гражданина в виде справки о браке/разводе либо решения суда", - добавил Балицкий.
Ранее в Запорожской ВГА сообщили, что численность населения освобожденных территорий начинает расти, возвращаются домой ранее уехавшие люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.