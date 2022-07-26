https://crimea.ria.ru/20220726/bolee-vosmi-tysyach-rossiyskikh-pasportov-vydano-v-zaporozhskoy-oblasti-1123958695.html

Более восьми тысяч российских паспортов выдано в Запорожской области

Более восьми тысяч российских паспортов выдано в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Более восьми тысяч российских паспортов выдано в Запорожской области

В Запорожской области с мая 2022 года выдано более 8 тысяч российских паспортов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации регион Евгений Балицкий... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T11:13

2022-07-26T11:13

2022-07-26T11:13

запорожская область

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Запорожской области с мая 2022 года выдано более 8 тысяч российских паспортов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации регион Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."На сегодняшний день оформлено более восьми тысяч паспортов РФ, приняты документы 15 тысяч человек, а предварительная запись уже превысила 20 тысяч человек", - рассказал он.Для упрощения процедуры оформления документов открыты дополнительные пункты паспортизации в Энергодаре и Мелитополе. Также власти намерены увеличить число специалистов в этих отделах.Ранее в Запорожской ВГА сообщили, что численность населения освобожденных территорий начинает расти, возвращаются домой ранее уехавшие люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

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запорожская область, общество, российская федерация (россия, рф)