Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220725/v-zaporozhskoy-oblasti-nazvali-kolichestvo-zhelayuschikh-poluchit-pasport-rf-1123949985.html
В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
В очереди на получение паспорта и гражданства Российской Федерации в Бердянске и Мелитополе на данный момент состоят более 18 тысяч человек, сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T13:12
2022-07-25T13:12
запорожская область
евгений балицкий
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337448_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_056f106d8f6960dc6f12ff55af5ac641.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очереди на получение паспорта и гражданства Российской Федерации в Бердянске и Мелитополе на данный момент состоят более 18 тысяч человек, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В общей сложности, очередь желающих получить паспорт и гражданство РФ в Бердянске и Мелитополе составляет более 18 тысяч человек", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, в связи с большим числом обращений на приобретение гражданства России в этих городах принято решение открыть еще два пункта приема документов. Они заработали с сегодняшнего дня.Таким образом, общее число отделений приема и выдачи документов на территории Запорожской области достигло 12.В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской и Херсонской областей права получить российское гражданство по упрощенной форме.Прием документов на оформление российского гражданства в Запорожской области начался 11 июня.
https://crimea.ria.ru/20220711/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-grazhdanstva-rf-dlya-ukraintsev-1123811384.html
https://crimea.ria.ru/20220708/v-rossii-otmenili-poshliny-na-dokumenty-dlya-grazhdan-ldnr-1123790127.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337448_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_656438e224f06ee9a07a4dfa5cb3bb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, общество
В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ

Очередь на получение гражданства РФ в Бердянске и Мелитополе составляет 18 тысяч человек

13:12 25.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаспорт России и Украины
Паспорт России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очереди на получение паспорта и гражданства Российской Федерации в Бердянске и Мелитополе на данный момент состоят более 18 тысяч человек, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В общей сложности, очередь желающих получить паспорт и гражданство РФ в Бердянске и Мелитополе составляет более 18 тысяч человек", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Российский и украинский паспорта - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 15:24
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для украинцев
По его словам, в связи с большим числом обращений на приобретение гражданства России в этих городах принято решение открыть еще два пункта приема документов. Они заработали с сегодняшнего дня.
Таким образом, общее число отделений приема и выдачи документов на территории Запорожской области достигло 12.
Вручение паспорта - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 15:33
В России отменили пошлины на документы для граждан ЛДНР
В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской и Херсонской областей права получить российское гражданство по упрощенной форме.
Прием документов на оформление российского гражданства в Запорожской области начался 11 июня.
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
13:55Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
13:41Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины
13:21Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского
13:12В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
12:58Жителю Евпатории грозит тюрьма за гибель девушки в ДТП
12:49ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
12:39В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS
12:36При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
12:26COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость
12:05В Крыму неуправляемая "Нива" врезалась в дерево: трое в больнице
11:47В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи
11:22В Севастополе экс-директор "Горсвета" "слил" бюджетные 16 млн подрядчику
11:09Клофелин и миллионы долларов: как готовили угон самолетов России
10:41Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми
10:32В РФ ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав
10:19Страшное ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Башкирии: пятеро погибших
10:06Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
10:04Из Сак в Джанкой пустили автобус
09:59Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет
Лента новостейМолния