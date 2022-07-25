https://crimea.ria.ru/20220725/v-zaporozhskoy-oblasti-nazvali-kolichestvo-zhelayuschikh-poluchit-pasport-rf-1123949985.html

В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ

В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ

В очереди на получение паспорта и гражданства Российской Федерации в Бердянске и Мелитополе на данный момент состоят более 18 тысяч человек, сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T13:12

2022-07-25T13:12

2022-07-25T13:12

запорожская область

евгений балицкий

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очереди на получение паспорта и гражданства Российской Федерации в Бердянске и Мелитополе на данный момент состоят более 18 тысяч человек, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В общей сложности, очередь желающих получить паспорт и гражданство РФ в Бердянске и Мелитополе составляет более 18 тысяч человек", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, в связи с большим числом обращений на приобретение гражданства России в этих городах принято решение открыть еще два пункта приема документов. Они заработали с сегодняшнего дня.Таким образом, общее число отделений приема и выдачи документов на территории Запорожской области достигло 12.В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской и Херсонской областей права получить российское гражданство по упрощенной форме.Прием документов на оформление российского гражданства в Запорожской области начался 11 июня.

https://crimea.ria.ru/20220711/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-grazhdanstva-rf-dlya-ukraintsev-1123811384.html

https://crimea.ria.ru/20220708/v-rossii-otmenili-poshliny-na-dokumenty-dlya-grazhdan-ldnr-1123790127.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, общество