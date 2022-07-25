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В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
В очереди на получение паспорта и гражданства Российской Федерации в Бердянске и Мелитополе на данный момент состоят более 18 тысяч человек, сообщил глава... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T13:12
2022-07-25T13:12
2022-07-25T13:12
запорожская область
евгений балицкий
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очереди на получение паспорта и гражданства Российской Федерации в Бердянске и Мелитополе на данный момент состоят более 18 тысяч человек, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В общей сложности, очередь желающих получить паспорт и гражданство РФ в Бердянске и Мелитополе составляет более 18 тысяч человек", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, в связи с большим числом обращений на приобретение гражданства России в этих городах принято решение открыть еще два пункта приема документов. Они заработали с сегодняшнего дня.Таким образом, общее число отделений приема и выдачи документов на территории Запорожской области достигло 12.В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям Запорожской и Херсонской областей права получить российское гражданство по упрощенной форме.Прием документов на оформление российского гражданства в Запорожской области начался 11 июня.
https://crimea.ria.ru/20220711/putin-podpisal-ukaz-ob-uproschennom-poluchenii-grazhdanstva-rf-dlya-ukraintsev-1123811384.html
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запорожская область, евгений балицкий, общество
В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
Очередь на получение гражданства РФ в Бердянске и Мелитополе составляет 18 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В очереди на получение паспорта и гражданства Российской Федерации в Бердянске и Мелитополе на данный момент состоят более 18 тысяч человек, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В общей сложности, очередь желающих получить паспорт и гражданство РФ в Бердянске и Мелитополе составляет более 18 тысяч человек", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в связи с большим числом обращений на приобретение гражданства России в этих городах принято решение открыть еще два пункта приема документов. Они заработали с сегодняшнего дня.
Таким образом, общее число отделений приема и выдачи документов на территории Запорожской области достигло 12.
В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ
о предоставлении жителям Запорожской и Херсонской областей права получить российское гражданство по упрощенной форме.
Прием документов на оформление российского гражданства в Запорожской области начался 11 июня.