https://crimea.ria.ru/20220725/v-britanii-priznali-chto-zapad-skryvaet-pravdu-ob-uspekhakh-rf-na-ukraine-1123946167.html

В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине

В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине

Западные журналисты намеренно скрывают правду о серьезных успехах России на Украине, выдавая за чистую монету любые заявления украинских политиков. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T09:00

2022-07-25T09:00

2022-07-25T09:00

специальная военная операция рф на украине

украина

в мире

великобритания

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Западные журналисты намеренно скрывают правду о серьезных успехах России на Украине, выдавая за чистую монету любые заявления украинских политиков. Об этом заявил британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times, передает РИА Новости.Главная цель зарубежных изданий – преувеличить возможности ВСУ, полагает он."Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее", — отметил Лиддл.Обозреватель указал на тенденцию: чем больше успехов у российских военных, тем чаще в западных медиа появляются материалы о воображаемых "зверствах" военных.И добавляет, что взгляд Запада на украинскую ситуация не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220724/vlasti-nivoy-kakhovki-rasskazali-o-posledstviyakh-udara-po-gorodu-iz-himars-1123945133.html

https://crimea.ria.ru/20220724/vs-rf-unichtozhili-v-odesse-voennyy-korabl-i-sklad-s-raketami-harpoon-1123942382.html

украина

великобритания

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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