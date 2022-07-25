https://crimea.ria.ru/20220725/v-britanii-priznali-chto-zapad-skryvaet-pravdu-ob-uspekhakh-rf-na-ukraine-1123946167.html
В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине
В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине
Западные журналисты намеренно скрывают правду о серьезных успехах России на Украине, выдавая за чистую монету любые заявления украинских политиков. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T09:00
2022-07-25T09:00
2022-07-25T09:00
специальная военная операция рф на украине
украина
в мире
великобритания
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Западные журналисты намеренно скрывают правду о серьезных успехах России на Украине, выдавая за чистую монету любые заявления украинских политиков. Об этом заявил британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times, передает РИА Новости.Главная цель зарубежных изданий – преувеличить возможности ВСУ, полагает он."Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее", — отметил Лиддл.Обозреватель указал на тенденцию: чем больше успехов у российских военных, тем чаще в западных медиа появляются материалы о воображаемых "зверствах" военных.И добавляет, что взгляд Запада на украинскую ситуация не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220724/vlasti-nivoy-kakhovki-rasskazali-o-posledstviyakh-udara-po-gorodu-iz-himars-1123945133.html
https://crimea.ria.ru/20220724/vs-rf-unichtozhili-v-odesse-voennyy-korabl-i-sklad-s-raketami-harpoon-1123942382.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, украина, в мире, великобритания, российская федерация (россия, рф)
В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине
Times: западные СМИ скрывают правду о крупных успехах России на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Западные журналисты намеренно скрывают правду о серьезных успехах России на Украине, выдавая за чистую монету любые заявления украинских политиков. Об этом заявил британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times, передает РИА Новости.
Главная цель зарубежных изданий – преувеличить возможности ВСУ, полагает он.
"Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее", — отметил Лиддл.
Обозреватель указал на тенденцию: чем больше успехов у российских военных, тем чаще в западных медиа появляются материалы о воображаемых "зверствах" военных.
"Такие сообщения лезут в "топ" заголовков, искажая реальную картину боев. … Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету", — говорит обозреватель.
И добавляет, что взгляд Запада на украинскую ситуация не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.