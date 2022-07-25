https://crimea.ria.ru/20220725/rossiyskiy-spetsnaz-izyal-v-lnr-krupnuyu-partiyu-ukrainskogo-oruzhiya-1123948540.html

Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия

Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия

Спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли в ЛНР крупную партию оружия ВСУ, а также эвакуировали из опасных районов детей. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T18:56

2022-07-25T18:56

2022-07-25T17:50

специальная военная операция рф на украине

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли в ЛНР крупную партию оружия ВСУ, а также эвакуировали из опасных районов детей. Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии."Обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатометов и минометов, около 500 выстрелов к ним, пулемет MG-42 и еще семь единиц стрелкового оружия, более 21 тысячи боеприпасов к нему, 350 боеприпасов к крупнокалиберному оружию, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат", - перечисли в пресс-службе ведомства.В ходе разведывательно-поисковых мероприятий из населенных пунктов ЛНР на сборный эвакуационный пункт доставлены восемь человек, в том числе двое детей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), луганская народная республика (лнр)