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Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия
Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия
Спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли в ЛНР крупную партию оружия ВСУ, а также эвакуировали из опасных районов детей. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T18:56
2022-07-25T17:50
специальная военная операция рф на украине
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли в ЛНР крупную партию оружия ВСУ, а также эвакуировали из опасных районов детей. Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии."Обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатометов и минометов, около 500 выстрелов к ним, пулемет MG-42 и еще семь единиц стрелкового оружия, более 21 тысячи боеприпасов к нему, 350 боеприпасов к крупнокалиберному оружию, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат", - перечисли в пресс-службе ведомства.В ходе разведывательно-поисковых мероприятий из населенных пунктов ЛНР на сборный эвакуационный пункт доставлены восемь человек, в том числе двое детей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Ее задача, подчеркнул президент Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html
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специальная военная операция рф на украине, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), луганская народная республика (лнр)
Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия

В ЛНР изъяли крупную партию украинского оружия и вывезли из опасных районов детей

18:56 25.07.2022
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли в ЛНР крупную партию оружия ВСУ, а также эвакуировали из опасных районов детей. Об этом сообщается на официальном сайте Росгвардии.
"Обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатометов и минометов, около 500 выстрелов к ним, пулемет MG-42 и еще семь единиц стрелкового оружия, более 21 тысячи боеприпасов к нему, 350 боеприпасов к крупнокалиберному оружию, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат", - перечисли в пресс-службе ведомства.
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Специальная военная операция РФ на УкраинеРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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