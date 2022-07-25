https://crimea.ria.ru/20220725/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik--1123944733.html
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T00:01
2022-07-25T00:01
2022-07-25T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В начале недели область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +25…27.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +27...29.В Евпатории переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +26...28.В Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +26...28.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, Алушты - до 21 градуса тепла, Феодосии - до 22, в Черноморском - до +23, в Севастополе до +22, в Керченском проливе до +23, в Азовском море +24, в Евпатории +19 градусов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в городах Крыма на понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В начале недели область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22; днем +26…31, в горах +18…23 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +25…27.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +27...29.
В Евпатории переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +26...28.
В Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +26...28.
Море у берегов Ялты прогрелось до +24, Алушты - до 21 градуса тепла, Феодосии - до 22, в Черноморском - до +23, в Севастополе до +22, в Керченском проливе до +23, в Азовском море +24, в Евпатории +19 градусов.