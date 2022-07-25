https://crimea.ria.ru/20220725/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik--1123944733.html

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T00:01

2022-07-25T00:01

2022-07-25T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В начале недели область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +25...27.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +25…27.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +27...29.В Евпатории переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +26...28.В Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +26...28.Море у берегов Ялты прогрелось до +24, Алушты - до 21 градуса тепла, Феодосии - до 22, в Черноморском - до +23, в Севастополе до +22, в Керченском проливе до +23, в Азовском море +24, в Евпатории +19 градусов.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество