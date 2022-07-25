Рейтинг@Mail.ru
На Крым обрушатся ливни с грозой и градом - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220725/na-krym-obrushatsya-livni-s-grozoy-i-gradom-1123946533.html
На Крым обрушатся ливни с грозой и градом
На Крым обрушатся ливни с грозой и градом - РИА Новости Крым, 25.07.2022
На Крым обрушатся ливни с грозой и градом
Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T09:24
2022-07-25T09:25
крым
погода в крыму
крымская погода
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537372_0:0:1810:1019_1920x0_80_0_0_98f047999e35c38f6d4599c096eea94d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС.Спасатели предупреждают, что при непогоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, ограничить выходы в горы и море, исключить пребывание вблизи русел рек, в том числе и пересохших, а также не находиться возле рекламных щитов, деревьев и слабоукрепленных конструкций.Также в МЧС предупредили, что 24-27 июля в западных, южных районах Крыма и в городе Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20220724/v-krymu-na-nedele-livni-i-zhara-1123929550.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537372_0:0:1612:1208_1920x0_80_0_0_4cb7bc15f96d302fc4e7e1a46b839ccd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, мчс крыма
На Крым обрушатся ливни с грозой и градом

Шторм с ливнями и грозами прогнозируют в Крыму 25 и 26 июля

09:24 25.07.2022 (обновлено: 09:25 25.07.2022)
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, а также 26 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 15-20 м\с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что при непогоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Алушта - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 19:27Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму на неделе ливни и жара
В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, ограничить выходы в горы и море, исключить пребывание вблизи русел рек, в том числе и пересохших, а также не находиться возле рекламных щитов, деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Также в МЧС предупредили, что 24-27 июля в западных, южных районах Крыма и в городе Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаМЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47В Саках товаровед пойдет в колонию за растрату целебной грязи
11:22В Севастополе экс-директор "Горсвета" "слил" бюджетные 16 млн подрядчику
11:09Клофелин и миллионы долларов: как готовили угон самолетов России
10:41Ночью в горах Севастополя заблудилась женщина с детьми
10:32В РФ ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав
10:19Страшное ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Башкирии: пятеро погибших
10:06Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
10:04Из Сак в Джанкой пустили автобус
09:59Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет
09:50Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса
09:42В России могут вернуть купюры номиналом пять и десять рублей
09:24На Крым обрушатся ливни с грозой и градом
09:14ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой
09:00В Британии признали, что Запад скрывает правду об успехах РФ на Украине
08:38Рога и колеса: истории из крымского троллейбуса
08:11Почему алкоголь и сладкие газировки нельзя пить в жару - диетолог
07:45Врачи назвали опасную причину зуда в руках и ногах
07:23Квас "из бочек" и кулинарные отделы: как не отравиться - эксперт
07:01Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталось
03:31Украина усилит репрессии против мирного населения и элиты – эксперт
Лента новостейМолния