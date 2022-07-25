https://crimea.ria.ru/20220725/na-krym-obrushatsya-livni-s-grozoy-i-gradom-1123946533.html

На Крым обрушатся ливни с грозой и градом

На Крым обрушатся ливни с грозой и градом - РИА Новости Крым, 25.07.2022

На Крым обрушатся ливни с грозой и градом

Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T09:24

2022-07-25T09:24

2022-07-25T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС.Спасатели предупреждают, что при непогоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, ограничить выходы в горы и море, исключить пребывание вблизи русел рек, в том числе и пересохших, а также не находиться возле рекламных щитов, деревьев и слабоукрепленных конструкций.Также в МЧС предупредили, что 24-27 июля в западных, южных районах Крыма и в городе Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20220724/v-krymu-na-nedele-livni-i-zhara-1123929550.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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