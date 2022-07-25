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На Крым обрушатся ливни с грозой и градом
На Крым обрушатся ливни с грозой и градом - РИА Новости Крым, 25.07.2022
На Крым обрушатся ливни с грозой и градом
Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T09:24
2022-07-25T09:24
2022-07-25T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС.Спасатели предупреждают, что при непогоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, ограничить выходы в горы и море, исключить пребывание вблизи русел рек, в том числе и пересохших, а также не находиться возле рекламных щитов, деревьев и слабоукрепленных конструкций.Также в МЧС предупредили, что 24-27 июля в западных, южных районах Крыма и в городе Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20220724/v-krymu-na-nedele-livni-i-zhara-1123929550.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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На Крым обрушатся ливни с грозой и градом
Шторм с ливнями и грозами прогнозируют в Крыму 25 и 26 июля
09:24 25.07.2022 (обновлено: 09:25 25.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и градом объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, а также 26 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 15-20 м\с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что при непогоде высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
В связи с этим МЧС призывает жителей и гостей Крыма соблюдать меры безопасности, ограничить выходы в горы и море, исключить пребывание вблизи русел рек, в том числе и пересохших, а также не находиться возле рекламных щитов, деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Также в МЧС предупредили, что 24-27 июля в западных, южных районах Крыма и в городе Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.