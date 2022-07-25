https://crimea.ria.ru/20220725/eib-odobril-ukraine-kredit-v-159-mlrd-evro-1123954731.html

Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро

Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро

Европейский инвестиционный банк одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T17:52

2022-07-25T17:52

2022-07-25T17:53

европейский союз

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Европейский инвестиционный банк одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости."Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Европейского союза одобрил финансирование Украины в размере 1,59 миллиарда евро, при этом один миллиард евро должен быть выделен немедленно", – написала фон дер Ляйен в своем Twitter.Ранее Bloomberg писал, что в связи с осложнениями в экономике ЕС принял решение о сокращении финансовой помощи Киеву с планируемых девяти миллиардов до одного. Это вязано с тем, что вопрос становится для стран ЕС второстепенным из-за трудностей в собственной экономике.

https://crimea.ria.ru/20220715/deneg-net-es-sokraschaet-pomosch-kievu-1123851951.html

украина

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европейский союз, украина, в мире