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Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро
Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро
Европейский инвестиционный банк одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T17:52
2022-07-25T17:53
европейский союз
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Европейский инвестиционный банк одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости."Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Европейского союза одобрил финансирование Украины в размере 1,59 миллиарда евро, при этом один миллиард евро должен быть выделен немедленно", – написала фон дер Ляйен в своем Twitter.Ранее Bloomberg писал, что в связи с осложнениями в экономике ЕС принял решение о сокращении финансовой помощи Киеву с планируемых девяти миллиардов до одного. Это вязано с тем, что вопрос становится для стран ЕС второстепенным из-за трудностей в собственной экономике.
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европейский союз, украина, в мире
Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро

Инвестиционный банк Европы согласовал кредит для Украины на сумму 1,59 млрд евро

17:52 25.07.2022 (обновлено: 17:53 25.07.2022)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКупюры евро разного достоинства.
Купюры евро разного достоинства. - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Европейский инвестиционный банк одобрил кредит на сумму 1,59 миллиарда евро для Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.
"Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Европейского союза одобрил финансирование Украины в размере 1,59 миллиарда евро, при этом один миллиард евро должен быть выделен немедленно", – написала фон дер Ляйен в своем Twitter.
Евро - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 11:38
Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву
Ранее Bloomberg писал, что в связи с осложнениями в экономике ЕС принял решение о сокращении финансовой помощи Киеву с планируемых девяти миллиардов до одного. Это вязано с тем, что вопрос становится для стран ЕС второстепенным из-за трудностей в собственной экономике.
 
Европейский СоюзУкраинаВ мире
 
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