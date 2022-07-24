https://crimea.ria.ru/20220724/rossiyskie-voennye-unichtozhili-komandnyy-punkt-gruppirovki-vsu-kakhovka-1123942674.html

Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"

Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"

Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка", сообщил... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T13:31

2022-07-24T13:31

2022-07-24T13:31

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, уничтожено семь складов с в ДНР, Николаевской области и Николаеве.Также в районе Артемовска ДНР ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель".В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", восемь артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в ДНР.Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников, а также перехватили 10 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20220724/voennye-rf-unichtozhili-aviatsiyu-vsu-na-aerodrome-pod-kirovogradom-1123942549.html

https://crimea.ria.ru/20220724/vs-rf-unichtozhili-v-odesse-voennyy-korabl-i-sklad-s-raketami-harpoon-1123942382.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков