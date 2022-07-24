https://crimea.ria.ru/20220724/rossiyskie-voennye-unichtozhili-komandnyy-punkt-gruppirovki-vsu-kakhovka-1123942674.html
Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка" - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка", сообщил... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T13:31
2022-07-24T13:31
2022-07-24T13:31
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, уничтожено семь складов с в ДНР, Николаевской области и Николаеве.Также в районе Артемовска ДНР ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель".В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", восемь артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в ДНР.Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников, а также перехватили 10 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20220724/voennye-rf-unichtozhili-aviatsiyu-vsu-na-aerodrome-pod-kirovogradom-1123942549.html
https://crimea.ria.ru/20220724/vs-rf-unichtozhili-v-odesse-voennyy-korabl-i-sklad-s-raketami-harpoon-1123942382.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков
Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
ВС РФ уничтожили объединенный командный пункт группировки войск "Каховка" под Николаевом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка" в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области", – сказал он на брифинге в воскресенье.
Кроме того, уничтожено семь складов с в ДНР, Николаевской области и Николаеве.
Также в районе Артемовска ДНР ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель".
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", восемь артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в ДНР.
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников, а также перехватили 10 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.